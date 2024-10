Vítkovická síla z Kanady. V NCAA jsem vyspěl, ví Nellis. Wojnar mu věřil

Vyhlédnout si útočníka, o kterém jste přesvědčeni, že může být okamžitou posilou, není úplně snadné. U hráčů se zahraničním pasem to platí dvojnásob. Když o nich přemýšlíte, v hlavě vám šrotují otázky. Vítkovickému vedení se ale podařil majstrštyk. Kanaďané Anthony Nellis s Chadem Yetmanem vlétli do nového angažmá jako velká voda, společně s lídrem produktivity Jindřichem Abdulem vytvořili momentálně nejúdernější letku v lize. „Rozumíme si a hodně spolu komunikujeme,“ hlásí Nellis pro deník Sport a web iSport.cz.

Rodák z kanadské provincie Québec zamířil do Ostravy po dvouleté štaci ve slovenské Spišské Nové Vsi, odkud dobře znal současného vítkovického asistenta Vlastimila Wojnara. Oba se výrazně podíleli na zisku bronzové a stříbrné medaile, dvou největších úspěchů v historii klubu.

„Vlasta je skvělý trenér, usnadnil mi přechod do Evropy. Hodně jsem s ním o tom mluvil. Když se podívám na můj životopis, nikdy jsem nehrál NHL. Vím, že právě na to lidé berou zřetel, aby získali o hráči přehled. On mi ale věřil od prvního dne. Mám velké štěstí, že ho znám. A že je teď i ve Vítkovicích? Paráda,“ těší Anthonyho Nellise.

Šikovný křídelník, jemuž nedělá problém zaskočit na pozici centra, dosáhl v minulém ročníku na 54 kanadských bodů v 65 zápasech. Ještě lépe si vede v podstatně kvalitnější Tipsport extralize, kde mu s 16 body (8+8) patří druhé místo produktivity. K této cifře potřeboval jen 13 zápasů.

„Už když jsem přicházel, očekával jsem,