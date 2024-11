Primátor Pardubic otevřeně o vztahu s Dědkem i milionech. Co hrozí klubu?

Velká hra kolem pardubického hokeje jede. Petr Dědek by chtěl od města získat celý balík akcií. Primátor Pardubic Jan Nadrchal vysvětluje pro deník Sport a iSport.cz, proč nechce naskočit na linku, že ztrátu 96 milionů způsobila vyšší moc. Pokud by město mělo Dědkovi platit peníze, tak leda po soudním sporu, který by mohl být ale fatální. „Hodně mě mrzí, když vnímám lehké výhrůžky, že klub půjde do insolvence,“ tvrdí primátor. V návrhu miliardáře na odkup klubu vidí háček.

Každý, kdo v hokejovém prostředí jednal s Petrem Dědkem, potvrdí, že je to dost tuhý boj. Má svoje právníky, své plány a neuhne. Teď majitel Dynama šermuje smlouvou, kde je část o vyšší moci. Účetní ztrátu chce hradit po městu podle podílu. A když se nedomluví? Taky o tom vyprávěl ve velkém rozhovoru primátor Nadrchal. Variant je víc, žádná z nich by pro klub neznamenala nic moc dobrého.

Zkusil byste popsat, kam se vyvinul vztah Petra Dědka s městem Pardubice?

„Na úvod chci říct, že si velmi vážím vstupu Petra Dědka do hokeje. Nemá cenu si nic nalhávat, on tady hokej zachránil. Kdyby se pokračovalo jak před jeho příchodem, kdo ví, co by tady bylo. Za to mu patří velký dík. Akcionářská dohoda, která se tehdy uzavírala, může z určitého pohledu podléhat covidové době, kdy byla podepsána. Vývoj ukazuje, že některé věci by bylo dnes potřeba řešit jinak. Ale smlouva se uzavřela, platí a my ji dodržujeme.“

Kam se tenhle velký respekt posunul, když teď Petr Dědek chce koupit od města zbytek jeho podílu?

„Zastupitelstvo města se usneslo, že pokud by se mělo klubu zbavit, tak prodejem akcionářského podílu a dle platného znaleckého posudku. Nechal se udělat a nízká hodnota nás poměrně překvapila. Čekal bych, že hodnota klubu, který poslední dva roky vede tabulku, bude vyšší.“

Sedí informace, že cena je v řádu 0-5 milionů?

„Sedí, přesně tohle posudek říká. Přijde mi, že jen hodnota značky je výrazně vyšší, ale to jsou jen polemiky, do kterých bych zbytečně nezabředával. Vyvolali jsme jednání, protože protistrana se pravidelně ozývá, že je třeba uhradit ztrátu v řádu desítek milionů, která je z jejich pohledu způsobena vyšší mocí.“

Z vašeho?

„Rozhodně ne! Akcionářská dohoda jasně říká, kdo je zodpovědný za hospodaření, kdo vede klub, kdo má většinu v dozorčí radě. Z tohoto pohledu jsme jako město pouze přihlížející. Nemáme žádné právo rozhodovat nebo se vyjadřovat, jestli souhlasíme s nákupem daného hráče, a rozpočet klubu netvoříme ani neschvalujeme.“

Což je formálně ale v pořádku ne? Režim, že město dohlíží, ví, ale neřídí, působí celkem logicky.

„Souhlasím. Zároveň je v akcionářské dohodě uvedeno, že tým pana Dědka je zodpovědný za hospodaření klubu. Jiný článek pak tedy tvrdí, že v případě zásahu vyšší moci se vypíná pro danou chvíli povinnost vyrovnaného hospodaření. Ale není tam nic o tom, že by se město, které jako akcionář nemůže o ničem rozhodovat, mělo podílet na hrazení ztráty. Historicky k tomu došlo za covidu, kdy jsme dávali příplatek kolem šesti milionů. Od té doby mám pocit, že se to klub snaží neustále opakovat, že kvůli zásahu vyšší moci ztráta pořád narůstá. A byli jsme už proti zápůjčce 50 milionů korun, kterou pan Dědek dal klubu.“

Proč se vám nezdála?