Nestrašil rozebírá nepohodu šampionů. V klubu je frustrace, ne panika, tvrdí

Jeden tábor nechápe, co se s třineckými hokejisty děje, druzí zůstávají nad věcí a v listopadu nemíní nad šampiony lámat hůl. Už tolikrát se to nevyplatilo… Proto podle informací iSport.cz třeba není vůbec v ohrožení pozice kouče Zdeňka Motáka, nic na tom nemění ani pád na třinácté místo po páteční porážce 1:2 v Hradci Králové. Oceláři hokej neflákají, ale nelepí jim to, stíhají je tresty i za různé nedodělky a odchylky od týmového pojetí. Zkrátka, proces tvorby další silné sezony si musí vydřít tvrdou šichtou. Pak se teprve odrazí a vyšvihnou výš. Jde to říci i jinak: chtělo by to vozit body z venku, Třinec z osmi výjezdů pořídil chudičké dva body. Aktuální dění pro iSport.cz rozebírá zkušený útočník Andrej Nestrašil.