Drtivý hit a odplata za Kašeho: Tak to má být! Zajíček skočil pro další nulu

Pálili slepými. Oceláři narazili na hřmotnou litvínovskou překážku v podobě Šimona Zajíčka. Současný reprezentační gólman před švýcarským podnikem Euro Hockey Tour shrábl dvě čistá konta v řadě, do ligy se bude vracet s neprůstřelností trvající 143 minut a 30 sekund. „Má výbornou fazonu. Chytal ve velké formě a bylo to znát,“ chválil po pádu 0:1 třiadvacetiletého soupeře útočník Třince Ondřej Kovařčík. Jeho hrdina za maskou výtečně zastavil v tutovce na startu utkání.

Ojedinělá rána zapuštěná k pravé tyčce stačila. Pohotové zakončení Maxima Čajkoviče ve 12. minutě duelu pod Javorovým mělo určující charakter. Na motorovou myš ze Slovenska totiž už nikdo další nenavázal, Verva silou vůle sebrala tři body.

„Gól byl důležitý. Do té doby jsme měli slabších deset minut. Zápas jsme dokázali urvat trpělivou hrou dozadu, podpořenou výkonem gólmana,“ hodnotil utkání hostující asistent David Kočí.

Coby vysloužilého hokejového bitkaře ho jistě potěšil ještě jeden vcelku zásadní moment. Na konci úvodní části si to David Kaše štrádoval směrem k třinecké kleci, v cestě mu však vyrostl strom z lesa Richarda Nedomlela. Tvrďák v barvách Ocelářů tahouna tvrdě uzemnil.

V té chvíli se z opačné strany hřiště přiřítil obránce Chezy Denis Zeman, aby neplechu ukončil a za hvězdného kolegu se postavil ve strkanici. „Tak to má být. Zemi je velký chlap, a protože Dave je náš klíčový hráč, jel se ho okamžitě zastat,“ ocenil odplatu brankář Zajíček.

Povedený hit pěkným sportovním gestem vyzdvihl sám sestřelený Kaše. Po odeznění vášní přijel k Nedomlelovi, poklepal ho po chráničích: „Dobrá práce!“

Bitva s řadou fyzicky náročných soubojů tím sice neskončila, jenže Litvínov Slezanům ordinoval jejich vlastní medicínu. Jednoduchá práce s kotoučem, při sebemenším náznaku ohrožení vyhození do území nikoho. Ocelářům k souvislejšímu tlaku nepomohly ani tři přesilové hry, v nichž největší příležitosti odehnal pohotový Zajíček.

Do ofenzivní pohody má Třinec daleko. Do utkání s Vervou si přenesl předchozí nevýrazný výkon proti Pardubicím. „Trápí nás koncovka. Musíme poctivě pracovat a věřit, že se věci otočí. Chceme se soustředit na to, abychom si nyní odpočinuli a připravili se na další část sezony,“ pravil asistující kouč Jiří Raszka směrem k reprezentační přestávce.

Případné oživení kádru aktuálně se svými kolegy neřeší. „Přestupový termín končí 31. ledna,“ řekl pouze k možnosti zásahů do soupisky.

I tak týdenní pauzu Oceláři uvítají. „Musíme si vzít pozitiva ze zápasů, které nebyly špatné, a poučit se. Tentokrát výsledek odpovídal předvedené hře, góly nepadaly. Litvínov si zasloužil výhru víc,“ uznal Kovařčík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 11:53. Čajkovič Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Koch, Jank, Hrbas – M. Růžička (A), Nestrašil, Kovařčík – Cienciala, Addamo, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Teplý – Dravecký (A), Roman, Čacho – Hrehorčák. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Čajkovič – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Koblasa – Jícha, Gut, Maštalířský – Havelka, Kordule. Rozhodčí Hradil, Jiří Ondráček – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 549 diváků