Další návrat odchovance? Do Komety míří zkušený bek. V Plzni byl nechtěný

Peče se další návrat brněnského odchovance do Komety. Nebude to vyloženě „bodový“ obránce na přesilovku, který by se týmu hodil. Klub by měl podle informací iSport.cz brzy oznámit dohodu s Tomášem Dujsíkem (32), s nímž už nepočítala Plzeň. Za ni v probíhajícím ročníku odehrál deset zápasů s bilancí 1+0. Naposledy nastoupil v půlce října, kdy asistoval u porážky 0:5 v Pardubicích. Smlouvu měl až do konce nadcházející sezony.