Kladno vytáhl ze dna mladík, co se nedostal na MS: Říkali mi, ať bráním

Zdá se, že prázdné místo po zraněném Petru Šenkeříkovi vyřešili trenéři Rytířů náramně. Vandas, kterého si klub před rokem vytáhl z Jihlavy, splácí důvěru maximálně. V sezoně zatím pendloval mezi Kladnem a prvoligovou Třebíčí, nyní ovšem dělá vše proto, aby už se udržel v extralize. Dvě trefy a lehkost, s jakou se prezentoval proti Bílým Tygrům, jsou důkazem.

Jaký pro vás byl první gólový večer v extralize?

„Pocity jsou strašně krásný. Zažívá se to jednou za život. Jsem rád, že se to nyní stalo.“

Dodalo vám už před zápasem s Libercem na sebevědomí, že jste hrál ve druhé obraně a dostal pořádnou porci času na ledě?

„Nervozita nějaká byla, ale kluci se mi snažili pomoct. Musím říct, že mi to hodně pomohlo.“

Střelecký účet v extralize jste otevřel s lehkostí. Jedním gólem jste ale neskončil, rostla s jídlem chuť?

„Trenéři mě pochválili, kluci mi gratulovali a hned říkali, že určitě bude nějaká pokutka. To mě bohužel trošku rozhodilo, ale nevadí.“

Opravdu? Vždyť jste přidal ještě druhý gól.

„To je pravda. Víceméně mě nakopl až do konce zápasu. Snažil jsem se podpořit útok a naštěstí mě tam Pytlajz (Jaromír Pytlík) našel a padlo to tam. Trenéři mi říkali, ať převážně bráním, že to je moje hlavní činnost. Když se naskytne něco dopředu, tak samozřejmě můžu podpořit. Po druhém gólu už mi tedy říkali, že to stačí a mám už jen odbránit dozadu.“

Dalo by se tedy říct, že vám hattrick vzali trenéři?

„Ne, to rozhodně ne. (směje se) Chtěli mě tam dát na konci třetí třetiny, jenomže jsme dostali gól na 2:3, tak už jsem na led raději nešel. Naštěstí se to ubránilo.“

Bezmála tři měsíce jste čekali na domácí výhru. Ulevilo se vám po tak dlouhé době?

„Určitě. Hlavně vítězná děkovačka… bylo to moje první domácí vítězství. Byla to nádhera. Slova jsem se naštěstí naučil, přeci jen byly nějaké venkovní výhry.“

Prozraďte, koukal jste v noci na čtvrtfinálový duel české dvacítky s Kanadou?

„Nepřivstal jsem si a viděl jsem sestřih. V kabině máme televizi, takže jsme hned pouštěli sestřihy všech čtvrtfinále. Je krásný koukat, když dvakrát vyřadíme Kanadu. Myslím si, že kluci dokážou jít ještě dál a Ameriku taky porazí.“

Ještě na podzim jste také bojoval o nominaci na šampionát v Ottawě, ale neúspěšně. Mrzí vás i vzhledem k parádnímu průběhu turnaje, že to nevyšlo?

„Ani ne. Možná jen, když na to koukám, tak mě trochu mrzí, že tam nejsem. Já se ale koukám jenom dopředu a řekl bych, že jsem rád, že můžu být tady a teď a hrát extraligu.“

Nabíjí vás tedy, že si nyní můžete dál budovat místo v kladenské sestavě?

„Je to tak. Jsem rád, že jsem nyní dostal prostor, jaký jsem dostal, a doufám, že ho dostanu i nadále.“

V probíhající sezoně zatím pendlujete mezi Kladnem a Třebíčí. Pomáhá vám i prvoligové vytížení?

„Mám díky tomu větší náhled na hru. Samozřejmě je první liga pomalejší soutěž, ale určitě mi to pomohlo. V lize jsem se vyhrál a do extraligy už to nebyl takový skok jako předtím. Cestování je trochu těžší, přeci jen Třebíč není úplně nejblíž. Jeden den jsem tam, podruhé v Kladně. Není to úplně jednoduchý, ale zatím to zvládám.“

Co s vámi jako mladým hráčem dělá, když sdílí kabinu a hraje v jednom tým s Jaromírem Jágrem?

„Je to čest pod ním hrát. Jsem strašně rád, že s ním můžu být na ledě, natož v jedné kabině.“

Vandas očima asistenta trenéra Kladna

Petr Svoboda: „Tomáš si o místo v týmu řekl i těmi výkony, které podává v Třebíči, kde má hodně velké vytížení a jsou tam s ním spokojení. Vletěl do toho po hlavě a vyšlo mu to. Jeho devízou je bruslení, čehož nyní také využil. Pro jeho sebevědomí je tohle samozřejmě obrovský přínos. Nesmí usnout na vavřínech a musí dál tvrdě pracovat, ale věřím, že má budoucnost."