Bezzubá Kometa ukradla Malíkovi nulu. Nic víc v Plzni ale nepředvedla

Jako by pustili jiný film. „Podali jsme výkon, za který jsme si body nezasloužili,“ přiznal trenér hostů Kamil Pokorný. Kometa proletěla Plzní, aniž by zanechala výraznější stopu. Snad jen, když tři sekundy před koncem přesilovkovou trefou Hynka Zohorny ukradla Nicku Malíkovi nulu. „Tohle nás mrzí, celou dobu tým drží, jenže my mu to nevrátíme. Snad se to povede jindy,“ pravil střelec rozdílového gólu Ondřej Matýs po vítězství 3:1. Jinak mohli být Indiáni spokojení.