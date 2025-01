Sparta přejela Vítkovice a je první. Liberec se dotáhl na Kladno

Třinec proti Plzni úspěšně otočil

Oceláři prohrávali ve 27. minutě 2:4, ale podařilo se jim vývoj skóre otočit. Dvěma góly včetně vítězného se na tom podílel Marko Daňo, tři asistence si připsal Tomáš Kundrátek. Plzeň nenavázala na předešlé čtyři výhry a sérii šesti vyhraných zápasů na kluzišti soupeřů. Domácí publikum zároveň před utkáním s radostí přivítalo navrátilce z juniorského šampionátu Petra Sikoru, který si společně s aplausem mohl užít stylového bučení z ochozů.

Ohlasy trenérů:

Jiří Raszka (Třinec): „Jsme rádi za tři body, i když se zápas nevyvíjel pro nás dobře. Udělali jsme v zápase chyby, ze kterých jsme inkasovali branky. Pro nás je skvělé, že jsme se takto dokázali dostat zpět do utkání. Pomohli jsme si v přesilových hráč, které jsme dobře sehráli. Ve třetí třetině jsme předvedli dobrý výkon, soupeře jsme víceméně nepustili do žádné šance. Nakonec jsme za to byli odměnění, jsme za tři body moc rádi.“

Václav Pletka (Plzeň): „Utkání se těžko hodnotí, dvakrát jsme v zápase vedli, nejdříve 3:1, poté 4:2. My jsme udělali zbytečný faul, kde nás Třinec potrestal, následně jsme špatně vystřídali a bylo to 4:4: Jak se Třinec dostal do vedení, tak následně začal hrát svůj klasický hokej, kouskoval to, vyhazoval kotouče a my jsme se tam nemohli dostat. Nevytvořili jsme si pořádnou šanci, což nás stálo zápas. Podle průběhu utkání jsme ovšem měli dovést utkání alespoň k bodu, je to škoda. V neděli máme Vary, tam to musíme napravit.“

Litvínov padl potřetí za sebou

Severočeši vyšli naprázdno ve třetím utkání za sebou, pokaždé přitom vstřelili jediný gól. Vítězní Bruslaři bodovali popáté v řadě, z toho potřetí vyhráli. Vítěznou branku dal Jan Buchtele, který ve 34. minutě zvyšoval na 2:0. Litvínov porazili potřetí v sezoně.

Snaha Vervy o kontaktní gól ještě před druhou pauzou přišla sice vniveč, ale domácí pak vlétli do třetího dějství a brzy se dočkali odměny za svou aktivitu. Po Stránského krosčeku hráli v početní výhodě, Koblasa ještě neuspěl, ale Hlava zakončením zblízka už ano - 1:2. Vyrovnání měl poté na holi Sandberg, když jel po chybě hostů ze strany sám na Růžičku, ten ho však vychytal.

Ohlasy trenérů:

Karel Mlejnek (Litvínov): „Samozřejmě nemůžeme být spokojení s tím, že jsme na domácím ledě neuhráli ani bod. V první třetině byl soupeř lepší, a to z jednoho prostého důvodu - naše ztráty ve středním pásmu byly do nebe volající. O přestávce jsme to také řešili, pak ve druhé a třetí třetině se obraz hry změnil, ale bohužel když utkání špatně začnete, ne vždy ho dobře dokončíte. Ačkoliv pak tam snahy, nasazení a dalších věcí bylo poměrně dost. Soupeř však dnes předvedl velmi kvalitní organizovaný výkon a tím si utkání vzal.“

David Havíř (Mladá Boleslav): „Hodnocení je dnes jednoduché - skvělý týmový výkon podpořený spoustou černé práce, blokováním střel a dobrým pohybem. Naším nejlepším hráčem, který sebral zápas, byl Honza Růžička v brance. Rád bych ještě vyzdvihl dobrou první třetinu, která byla vyrovnaná, ale také konce třetin, v nichž nás Verva zatlačila, ale my jsme to ustáli. Přijeli jsme sem bodovat, což se nám i povedlo. Body nám dala ta černá práce.“

Liberec se bodově dotáhl na Kladno

Bílí Tygři porazili Olomouc 4:1 a doma uspěli po sérii pěti porážek. Bílí Tygři duel rozhodli třemi góly ve druhé třetině a bodově se dotáhli na třinácté Kladno. Hanáci naopak potvrdili, že se jim na kluzištích soupeřů nedaří. Venku prohráli 16 z 18 zápasů. Liberec držel otěže zápasu pevně v rukách. Skóre mohl ještě navýšit Peréz, ale trestné střílení neproměnil. Necelých pět minut před koncem Lantoši zbytečně seknul hostujícího Rašnera a obdržel trest do konce utkání, stejně jako už předtím olomoucký Řezníček za krosček na hlavu Zachara. Olomoučtí dlouhou přesilovku v závěru znásobili odvoláním Machovského, Liberec se ale ubránil.

Ohlasy trenérů:

Filip Pešán (Liberec): „Měli jsme složitý vstup do utkání. Projevuje se na nás nervozita, kterou si v posledních zápasech s sebou neseme. Soupeř byl lepší a důraznější a jen díky Petru Kváčovi jsme prohrávali pouze jednobrankovým rozdílem. Ve druhé části jsme si pomohli speciálními týmy. Dali jsme hodně důležitý gól v přesilovce, možná ještě důležitější v oslabení. Pak už se hra vyrovnala, Olomouc ale stále hrozila až do posledních minut.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Do utkání jsme vstoupili dobře a v první třetině šli do vedení. Nepovedenou druhou třetinou jsme si ale zápas prohráli. Klíčový byl asi gól na 2:1 v naší přesilovce, pak jsme navíc ještě sami inkasovali v oslabení. I přesto, že jsme nějaké příležitosti měli, nedokázali jsme se dostat zpátky na dostřel.“

Frodl vynuloval kladenské Rytíře

Hokejisté Karlových Varů předvedli v Kladně přesilovkový koncert, využili všechny čtyři početní výhody a zápas 35. kola extraligy ovládli 4:0. Dvěma góly k tomu přispěl Ondřej Beránek, třetím čistým kontem sezony brankář Dominik Frodl. Západočeši vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a posunuli se na 5. místo tabulky, domácí Rytíři nebodovali poprvé po pěti kolech a po druhé porážce v řadě zůstali předposlední už jen o skóre. Karlovy Vary porazily Kladno již pošesté za sebou.

Ohlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): „Měli jsme tlak prvních 16 minut, než jsme dostali první gól. Bohužel jsme z něj nic nevytěžili. Na Karlových Varech je vidět, že jsou v pohodě. Když jsme byli v tlaku, nepanikařily. Počkaly si na šanci, a když proměnily přesilovky, hrály v klidu. My kdybychom hráli tři dny, gól bychom nedali.“

Pavel Patera (Karlovy Vary): „V první třetině bylo Kladno lepší, vyvinulo větší tlak, my se do toho dostávali pomalu. Od druhé třetiny jsme už byli lepším týmem, hlavně produktivnějším, fungovaly nám speciální týmy. Měli jsme výborného gólmana, výborné střelce a musím pochválit našeho kustoda, který během tří vteřin vyměnil zlomenou hokejku a s ní se pak dala nahrávka na nejdůležitější gól na 2:0. To dělá tým.“

Přestřelku v Brně rozhodl Harris

O výhře českobudějovického Motoru v čase 60:50 rozhodl kanadský útočník Brant Harris. Kometa padla doma po sérii čtyř výher, v tabulce zůstala sedmá, ale osmý Motor se k ní přiblížil na rozdíl jednoho bodu. Premiérový gól po návratu z Finska zaznamenal domácí Libor Zábranský ml. Ani to Kometě nestačilo, protože vítěznou trefu vsítil v prodloužení při přečíslení dvou na jednoho po přihrávce Olesena osamocený Harris. Motor tak zdolal Kometu podruhé z posledních sedmi vzájemných soubojů.

Ohlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Brno): „Ještě teď se z toho probírám, protože to byl fakt bláznivý duel, jezdilo se čtyři na dva na obou stranách, byly tam samostatné nájezdy. Kdybych počítal šance obou týmů, tak tady budeme do rána. Dnes vůbec neexistovaly obrany. Po 60 minutách to skončilo zaslouženou dělbou bodů, v prodloužení jsme v posledních třech zápasech vyhráli, dnes jsme se neudrželi na puku a soupeř rozhodl. Bereme každý bod, ale průběh zápasu nebyl pro mě. Vůbec jsem utkáním nekochal.“

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Byl to dnes bláznivý zápas se spoustou šancí na obou stranách. Hlavně ve druhé třetině se hra přelévala ze strany na stranu a vypadalo to jako při nějakém letním přáteláku. Byla tam velká přečíslení na obou stranách, výborný výkon podali oba brankáři. My jsme jednu šanci v prodloužení využili a jsme velice rádi, že si odvážíme dva body.“

