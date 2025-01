Hradec - Pardubice 3:2. Baďoučka vytočili hráči: Odjet střídat? Šílený!

V táboře poražených se rozmohl takový nešvar. Počet bitev, po nichž pardubičtí hokejisté opouštějí bojiště se sklopenými hlavami, se nebezpečně množí. Před týdnem zabolel výprask 2:6 na Spartě, ztratit derby v čase 59:28 je k vzteku.

Pardubický kouč Václav Baďouček mívá po zápasech už delší dobu totožnou grimasu. Otrávenou. „Jsme ve fázi, kdy se pereme nejen se soupeřem, ale v prvé řadě sami se sebou. Hrozně se natrápíme na gól, děláme hloupé chyby v závěrech utkání, které nás stojí body,“ štvalo jej.

Co se stalo na konci? Roman Will rozehrával do levého rohu Ondřeji Válovi, který o puk přišel při důsledném forčekinku domácích. Následovala nahrávka před branku a propuknutí velké hradecké oslavy. Baďoučka víc dopálilo, že Lukáš Sedlák a spol. nebyli obezřetnější. „Bek udělal chybu, ale reakce dalších tří velice zkušených hráčů je pro mě naprosto nepochopitelná, stálo nás to minimálně bod.

V kabině jsem jim to vytknul. Nemůžeme za stavu 2:2 vyjet tři útočníci dopředu, že si asi možná dáme třetí gól. Tady jde o to, aby se hráči k sobě chovali férově. Nechat dva beky na tři hráče a odjet si střídat, je šílený…“

Problém Pardubic? Lídři nejsou produktivní

Hráčům oběma týmům před včerejší vřavou troubil do uší hlasitý klakson: Dnes musíme! Hradečtí prohráli čtyři poslední ligové bitvy, pět z šesti. Dost výrazně se na nich podepsal domácí kolaps proti Kladnu, kdy ztratili vedení 2:0 a padli 2:4 během pár minut. Delší dobu už se hledají i borci Dynama, kteří naposledy vyhráli před vánočními svátky v Olomouci (2:0), následovalo rychlé vyřazení ve Spengler Cupu a po něm zmíněný debakl na Spartě a prohra v Brně (2:3p). Teď pomineme úterní nedohrané utkání s Litvínovem.

Pardubice klopýtají z mnoha důvodů, ovšem jedním zásadním je dietní produkce ofenzivních lídrů. Klíčové pardubické trio Červenka, Sedlák, Smejkal se hledá, v ofenzivě od nich nevidíte akční nápad, jedinou sehranou situaci, která by seděla k jejich renomé a významu. Je to upracované, upachtěné, málo nebezpečné.

Roman Červenka se minulý pátek vrátil do mistráků po léčbě poraněných třísel, z posledních pěti duelů má jediný kanadský bod za gól ze Sparty, ze sedmi partií bilanci 1+2. K prvnímu vážnému pokusu se dostal až ve 41. minutě, ale Škorvánek se zaskvěl a včasným přemístěním zasáhl.

Další mistr světa Lukáš Sedlák skóroval naposledy koncem listopadu, od té doby odešel jedenáctkrát bez střeleckého zápasu, včetně derby. Devět partií bez zacílení najdete u letité opory Lukáše Radila.

Loňským finalistům schází od každého něco. Tu méně, tady více. Pořád však trvá, že pohled na herní projev Dynama studí. Nebaví vás tak, jak byste vzhledem k síle týmu očekávali. Respektive síle hráčů, nebo ještě lépe řečeno, k síle jmen na papíře.

Svěřenci trenérů Baďoučka a Ludviga přece jen v lecčems prokazují stabilitu, například v přesilovkách. Pro fanoušky je těžké přijmout statistický výkaz, v němž speciální týmy na početní převahu jsou po Plzni nejhorší v soutěži s úspěšností 15 procent. A teď pozor, mužstvo nevyužilo už 28 přesilovek v řadě. Co teď: doufat, modlit se? „O modlení to asi není, je to o práci. Přesilovkám se věnujeme, možná bude lepší se jim nevěnovat. Už jsme to přeházeli všemi možnými způsoby, ale bohužel. Schází nám lehkost, jednoduché rozhodování, nejsme ochotni v přesilovkách být jednodušší, když se nedaří. To musíme dostat hráčům do hlav,“ doplnil zklamaný Baďouček.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:24. Šťastný, 29:22. Bunnaman, 59:28. R. Pavlík Hosté: 09:38. D. Musil, 51:07. Vála Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Š. Černý – Perret, Tamáši, Jergl (A) – Kevin Klíma, Bunnaman, Dmowski – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – Štohanzl, Batna, Pour – Lang. Hosté: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), L. Hájek, D. Musil, Vála, Kolář, Hrádek – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Herčík, R. Kousal, Radil – Paulovič, Poulíček, Lichtag – Pochobradský. Rozhodčí Hribik, Šindel — Lhotský, Ondráček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5786 diváků