Flek: V Brně mám nedodělanou práci. Bitky? Nebojím se. Potěšil ho Kondelík

Malý velký muž. Hvězda hokejové extraligy, lídr brněnské Komety, mistr světa 2024, opora reprezentace. O co pomaleji stoupal Jakub Flek (32) k vrcholu, o to zarputileji se na něm drží. Je rychlý a šikovný nejen na ledě, ale i na kurtu či za volantem. A mimochodem, Vánoce si užívá dvakrát tolik jako jiní lidé. Proč? I o tom vypráví energický útočník v rozhovoru pro Sport Magazín a web iSport.cz.

Máte trošku smůlu, že jste se narodil přímo na Štědrý den. Vzpomněli si na vás vůbec letos s dárky?

„Já to mám tak, že mi vždycky popřejí k narozeninám ráno. Vánoce většinou trávíme v Karlových Varech, přijdou známí a chvíli posedíme. Večer je každý se svými rodinami. Když jsem byl malý, všichni se mi smáli, že mám o dárek míň. Možná jsem byl na rodiče trošku naštvaný. Občas jsem se rozzuřil. (úsměv) Teď už to absolutně neřeším.“

Na internetu jsem narazil na významného podnikatele s nemovitostmi jménem Jakub Flek. Neznáte se náhodou?

(úsměv) „To je skvělý klučina z Brna. Známe se asi rok a půl. Dokonce investuju přímo s ním. Můžu jenom doporučit.“

To je dobrý příběh.

„Dostali jsme se k sobě přes naše jména. V Brně jsme si dali schůzku a máme spolu nějaké investice. K tomu se váže vtipná historka. On jezdí po Brně v černém mercedesu s poznávací značkou 000JFLEK. Sto padesát lidí mi poslalo zprávu, proč mám takovou SPZ. Mysleli si, že je to moje auto. Říkal jsem mu, ať si ji změní. Je to tragédie.“ (směje se)

Po titulu mistra světa stále držíte svou vysokou laťku i v extralize. Jste sám se sebou spokojený?

„Dá se říct, že ano. Ale výkony týmu jsou jako na houpačce. Start soutěže byl šílený, ani příprava se mi extra nelíbila. To se asi odrazilo na začátku sezony, kdy jsme v prvních kolech vůbec nedávali góly. Z toho jsem byl až nešťastný. Něco jsme si k tomu řekli a zvedlo se to. Na můj vkus máme mužstvo na lepší umístění než je střed tabulky. Musíme zůstat pokorní, ale potenciál je za mě trošku větší.“

V Brně jste rozjel třetí rok. Chybí vám klubový úspěch?

„Jasně. Z Varů jsem odešel do většího mužstva, s většími možnostmi. Týmový úspěch bych strašně moc chtěl a zatím se nepovedl. Trápí mě to a vnímám to jako nedodělanou práci. Kádr má větší hloubku než v době, kdy Kometu táhla jedna lajna s Holasem (Petrem Holíkem), Peterem (Muellerem) a Zaťou (Martinem Zaťovičem). Když se někde vyhrálo 4:1, u tří branek byli oni. Teď se do toho konečně dostávají i naši mlaďoši Kosák (Jakub Kos) s Koláčem (Andrejem Kollárem), které dal trenér dohromady a sedlo jim to spolu. Snad to taky nastartují správným směrem.“

Jste už v pozici, že mladším spoluhráčům radíte?

„Že by sami přišli pro radu, to zase ne. Tahle generace už to ani nezná. Oni vědí všechno nejlíp. (úsměv) Ale musím říct, že když