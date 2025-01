Beránek? Kluky už nebaví se s ním radovat, smál se Frodl a slavil třetí nulu

V první třetině si musel připadat jako na kolotoči. Kladno na Karlovy Vary vletělo, Dominik Frodl čelil jedné střele za druhou, zatímco jeho protějšek Adam Brízgala na první zásah marně čekal. Když pak při komerční přestávce gólman Energie zamířil ke střídačce a sundal si dres, mohli si mnozí myslet, že už ho má po těžké fušce propocený. „Rozepl se mi sucháč na vestě na rukávu. Cítil jsem, že se mi to drbe o dres, takže jsem to jel spravit,“ vysvětlil po utkání osmadvacetiletý gólman. Po třetí nule v sezoně mu na tváři zářil úsměv.

Během zápasu na podobné emoce nebylo moc prostoru. Frodl čelil dohromady 38 střelám, hlavně v úvodu byl pod obrovským tlakem. Vyčapal ale i přečíslení dvou na jednoho, na jehož konci byl Jiří Ticháček.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale klasicky první třetinu jsme tahali za kratší konec. Zaplaťpánbůh jsme dali na konci gól z naší ojedinělé akce. Pak jsme to zvedli. Kladno ale nehrálo vůbec špatně. Nějaké šance mělo, naštěstí jsme to společně zvládli,“ hodnotil po výhře 4:0 rusovlasý sympaťák.

„Kladno teď posbíralo nějaké body a výhry, věděli jsme, že hraje dobře. Mají tady malé hřiště, jsou na to zvyklí. Vlítli na nás. To je ale úděl venkovních zápasů, přestáli jsme to, dali jsme gól a ve druhé třetině rozhodli,“ doplnil.

Výhra Energie na kladenském ČEZ stadionu měla dva základní pilíře. Perfektní výkon gólmana a famózní hru v přesilovkách. Čtyřikrát usedli Rytíři na trestnou lavici, čtyřikrát ji opouštěli předčasně. Jednou dokonce už po sedmi a jednou osmi sekundách.

„Paráda. Je to klišé, ale tohle rozhoduje zápasy. Teď jsme si to vyzkoušeli z druhé strany. Předtím jsme hráli v Litvínově a taky jsme dostali všechny góly z oslabení,“ zavzpomínal Frodl na porážku 1:4 z konce minulého roku. Tehdy se Západočeši bránili šestkrát v početní nevýhodě a čtyřikrát lovili puk z vlastní brány.

Tentokrát se jim povedlo situaci obrátit. Stoprocentní využití přesilovek se jen tak nevidí. Mít ve svém středu nejlepšího kanonýra soutěže je ale velká pomoc. Ondřej Beránek dal jednu branku po šikovném vytočení před bránu, druhou přidal tečí. U svého jména má už 22 nastřílených branek.

„Bery má strašný granát. Občas si člověk na tréninku musí hledět nějaké bezpečnosti práce. Kdybych do toho měl furt lítat, tak mě za chvíli zastřelí. Je vidět, jak mu titul mistra světa pomohl. Granát měl, ale teď je fakt těžké mu na tréninku chytit puk. Doufáme, že mu to vydrží,“ chválil lídra týmu Frodl.

„Dělal jsem si srandu, jak dal Bery druhý gól, že kluky už asi nebaví se s ním radovat. Všichni jeli jinam, on tam byl sám snad s Morou (Davidem Moravcem),“ smál se brankář Energie.

Během zápasu byl kromě skvělých zásahů zase hodně vidět při práci s hokejkou. Rozehrávat jezdil za vlastní klec i daleko před brankoviště směrem k modré čáře. „Já jsem nadrženej na puk, hraju všechno, co jde. Možná někdy až moc. Baví mě to,“ nezastíral.

V předminulém kole na ledě Liberce taky Frodl zkusil ohrozit opuštěnou klec soupeře. V Kladně podobnou možnost nedostal, domácí ztráceli o čtyři branky a ke hře s bruslařem navíc nesáhli. „Když se naskytne možnost, tak to zkusím. Naše práce ale je chytat puky, ne dávat góly,“ zakončila s úsměvem karlovarská jednička.