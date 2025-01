Krize trvá, Vítkovice v rozkladu. Není tu nikdo, kdo by to zvedl, štve trenéra

Mizérie nekončí, naopak ještě víc se prohlubuje. Vítkovice prohrály šestý zápas v řadě a našlapanou tabulkou se propadají stále níž. Byť v duelu 36. kola s Kometou vedli, k bodům měli kilometry daleko. Hosté rozhodli o výhře 5:2 ve třetí třetině, v níž mátožní domácí nekladli větší odpor. „Momentálně jsme v takovém rozpoložení, že jakmile začneme prohrávat, není tu nikdo, kdo by to zvedl a zodpovědnost vzal na sebe. Potom už jen čekáme na smrt,“ hlesl vítkovický trenér Vlastimil Wojnar.

Přitom první a druhou třetinu Vítkovice nesehrály špatně, paradoxně možná i nejlépe za poslední týdny. Statistiky měly nakloněné na svou stranu, jenže skóre bylo nerozhodné. „Prošel jim tam takový pašerák od modré čáry a šli do vedení. Myslím si, že klíčový moment nastal na začátku druhé třetiny, kdy měli dvě nebo tři vyložené šance, ale gólman Kavan nás podržel. My jsme poté dali gól na 1:1,“ hledal zárodek vysoké výhry brněnský kouč Kamil Pokorný.

Třetí část už byla jednostranná, rozdíl mezi oběma týmy se chvílemi zdál až propastný. Kometa si s Vítkovicemi dělala, co uznala za vhodné, a zároveň přidávala jeden gól za druhým. Naštvaní domácí fanoušci pak houfně opouštěli halu, na svých místech zůstal jen zlomek z původně téměř pětitisícové návštěvy.

Ti, kteří další vítkovickou zkázu viděli až do konce, vyjádřili nespokojenost. Šest porážek v řadě a dvanácté místo v tabulce jen díky lepšímu skóre? Takovou bídu Ridera pět let nezažila. I proto se z tribun hlasitě ozývalo: „Chceme Vítkovice.“

„Frustrace tam ze strany fanoušků je, rozumím jí, je to těžké. V takové situaci se k nám otočili zády. Jsem ale vděčný za všechny fanoušky, kteří zůstanou při nás a fandí nám až do konce i v této době. Přesně to je to pravé fanouškovství a oddanost, ale zároveň rozumím i frustraci,“ prohodil vítkovický bek Patrik Demel.

V Ostravě se bije na poplach. Modrobílí kráčí od porážky k porážce a ani po herní stránce nic nenaznačuje, že by se měli zvedat. Naposledy brali body 26. prosince, kdy v prodloužení zdolali Olomouc.

„V posledních několika zápasech se nám stává, že když dostaneme gól, sesypeme se z toho. Pak tam padne další a celá hra se nám úplně zbortí. To se nesmí stávat, jinak se z toho nevyhrabeme,“ vytušil Demel. „Vím, že nejsme spokojení my v šatně, vedení ani fanoušci. Teď je to na nás hráčích, abychom to zlomili.“

Rideru tentokrát srazil do kolen osmnáctiletý útočník Danny Chludil, který ve druhé části skóroval po chytré pobídce Kollára a zkraje třetí třetiny šťastně odrazil puk od betonu brankáře Klimeše. Premiérové dva extraligové góly v jednom zápase? Unikát. Brněnský mladík zažil večer, na který asi nikdy nezapomene.

„Bylo to super, měl jsem tam dvě nebo tři střely na bránu a všechno vyšlo. Jsem rád, že góly přišly v tak důležitou chvíli,“ usmíval se mladý střelec. Po něm se už prosazovali zkušenější a prověřenější, výčet brněnských střelců uzavřeli Ďaloga, Kollár a Zohorna. Těžkou porážku domácích mírnil jen dvougólový Roberts Bukarts, jenž zastavil dlouhé čekání na gól.

Rány lotyšského útočníka ale byly pro Vítkovické málo. Oslabená Kometa vyhrála v základní části na ostravském kluzišti poprvé od 30. prosince 2020. „Ale soupeř nevypadal odevzdaně. Potom už to ale cítil, že se nám hraje trošku lépe, když padl třetí a čtvrtý gól,“ doplnil Chludil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:08. Roberts Bukarts, 52:40. Roberts Bukarts Hosté: 27:25. Chludil, 41:58. Chludil, 43:54. Ďaloga, 50:19. Kollár, 51:49. H. Zohorna Sestavy Domácí: Klimeš (52. Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Bambula, Nellis, Zdráhal – Barinka, Hladonik, Kalus – Roberts Bukarts, Yetman, Eberle – Říčka, Hašek, Vehovský – Hauser. Hosté: Kavan (Postava) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Gulaši (C), Dujsík – H. Zohorna (A), A. Zbořil, Mueller – Pospíšil (A), Cingel, Ekrt – Rachůnek, Kollár, Chludil – Kos, Konečný, Ferda – Veselský. Rozhodčí P. Obadal, R. Mrkva – M. Axman, L. Rampír Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 573 diváků