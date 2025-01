Další kolaps Pardubic! Krize Vítkovic, Sparta ovládla šlágr. Slaví i Kladno

Irving vyrovnal Austinův rekord

Sparta zvládla šlágr 36. kola Tipsport extraligy a připsala si sedmou výhru v řadě. Pražané zároveň uspěli v šestém vzájemném utkání s Litvínovem za sebou. Další dva góly zapsal kanadský obránce Aaron Irving, který tak vyrovnal rekord Bradyho Austina ze sezony 2019/20 v počtu vstřelených branek mezi obránci. Oba jich dali osmnáct. Verva si připsala čtvrtou porážku za sebou.

Hlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Jsme rádi, že jsme urvali i tento zápas. Vyšla nám přesilovka. Opět se hrálo v krásné atmosféře a akce (Sparta vzdává hold) byla skvěle připravená. Hráli jsme v lize šest zápasů po sobě, což je strašně těžké. Klobouk dolů, že jsme to zvládli. Nehráli jsme vždy perfektní zápasy, ale síla v týmu je. Urvali jsme je, několikrát jsme zápas otočili.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Vyhrál lepší tým. Bylo to utkání v krásné atmosféře a chtěl bych ocenit vynikající marketingovou akci Sparty. Přiznávám, že jsme ji chtěli Spartě sportovně pokazit, což se nám bohužel nepovedlo. Měli jsme velké problémy s rychlostí sparťanských útočníků, tam nám utkání uteklo. Pak už si to Sparta zkušeně pohlídala, celkově proti nám odehrála vynikající utkání.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:38. Irving, 15:41. Hyka, 33:47. Irving, 42:19. Krejčík, 46:23. P. Kousal Hosté: 05:52. Sukeľ, 24:02. Koblasa, 48:44. Sandberg Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík (A), Mikliš, T. Tomek, Irving, Tomov, Kemiläinen, Pavlák – Hyka, Sobotka, Řepík – Najman, Špaček, Chlapík (C) – K. Hrabík, Horák, P. Kousal – D. Vitouch, Lajunen, M. Vitouch. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile (A), Baránek, McIsaac, Gajdoš, Czuczman, Zeman, Haš – Hlava (A), Sukeľ (C), Šprynar – Koblasa, Sandberg, Čajkovič – Maštalířský, Gut, M. Pekař – Zygmunt, Jícha, Havelka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Ondráček, Thuma Stadion O2 arena, Praha Návštěva 16 698 diváků

Dynamo padlo pošesté za sebou

Pardubice dál čekají na první výhru v roce 2025. Neuspěly ani v domácím utkání proti Liberci, který byl před nedělním kolem na posledním místě. Bílí Tygři uspěli 3:2, když všechny tři góly vstřelili ve třetí třetině. Dynamo prohrálo v součtu se Spengler Cupem už pošesté v řadě, v rámci Tipsport extraligy počtvrté.

Hlasy trenérů:

Jan Ludvig (Pardubice): „Gratuluji soupeři, který byl trpělivý. Hokej se samozřejmě hraje na góly, my jsme měli spoustu šancí, abychom duel rozhodli. Byl to vyrovnaný zápas. Zároveň musím dát kredit Liberci, jehož hráči byli silnější na hokejkách, hladovější po puku. A to se opakuje v našich zápasech znovu a znovu.“

Filip Pešán (Liberec): „Podle mě se hrál vyrovnaný zápas před vynikající kulisou. První branku jsme inkasovali po situaci, o které jsme věděli, přesto jsme nebyli důrazní a organizovaní. Důležité bylo, že jsme ubránili ještě v první třetině jediné oslabení. Drželi jsme stav pouze o jeden gól, ale nejdůležitější bylo, že jsme se během utkání zlepšovali. Ve třetí třetině jsme překlopili zápas - i s trochou štěstí na konci - na naši stranu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:53. D. Musil, 56:08. L. Sedlák Hosté: 46:19. Filippi, 48:12. Flynn, 53:33. Vlach Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), L. Hájek, D. Musil, J. Zbořil, Houdek, Vála – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, Paulovič – R. Kousal, Poulíček, Radil – Herčík, Rákos, Lichtag – Krčál. Hosté: Kváča (Král) – Šimek (C), Galvas, Ivan (A), Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, Weatherby, Zachar – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Dědek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9928 diváků

Bitva o elitní čtyřku pro Mountfield HK

Přímý souboj o místo v elitní čtyřce se odehrál v Mladé Boleslavi. Domácí Bruslaři bodovali v každém z předchozích čtyř venkovních utkání. Sérii natáhli i před vlastními fanoušky, bod za prohru 1:2 po samostatných nájezdech ovšem na posun před nedělního soupeře nestačil. Hradci vystřelil triumf David Šťastný. Východočeši drží náskok dvou bodů na Mladou Boleslav.

Hlasy trenérů:

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Skvělým výkonem nás po celé utkání držel brankář Dominik Furch. Kredit musím dát i klukům za zblokované střely, protože to byla enormní obětavost. V oslabení během prodloužení zase prokázali, co tenhle tým zdobí. Nájezdy jsou trošku loterie. Jen škoda, že jsme nevzali i druhý bod, s jedním jsme ale spokojení.“

Peter Frühauf (Hradec Králové): „Jsme strašně rádi za výhru. Nebudeme neskromní, i když kluci si možná za ten dnešní výkon tři body zasloužili. Musíme ale přiznat, že nás v kritických momentech na začátku zápasu podržel Stano Škorvánek. Nakonec máme jen dva body, ale vzhledem k vývoji a závěru, kde jsme také mohli všechno ztratit při oslabení, je bereme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:36. Buchtele Hosté: 33:49. Jergl, . Šťastný Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – A. Čech, Jánošík (C), Havlín, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík – Skalický (A), Závora, Junttila – Buchtele (A), Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, Moses – Dvořáček, Suchý, J. Stránský. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A) – Perret (A), Tamáši, Jergl – Kevin Klíma, Bunnaman, Dmowski – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – Štohanzl. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Kajínek, Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3479 diváků

Vítkovice se nadále topí v krizi

Vítkovice pokračují ve svém trápení, na domácím ledě schytaly od Komety prohru 2:5. Brňané rozhodli utkání ve třetí třetině, ve které vstřelili čtyři góly. Premiérově a hned dvakrát se prosadil 18letý mladík Danny Chludil. Pro ostravský celek jde už o šestou prohru v řadě, při kterých nezískal ani bod. Nebezpečně se tak přibližuje barážové čtrnácté pozici.

Hlasy trenérů:

Vlastimil Wojnar (Vítkovice): „Momentálně jsme v takovém rozpoložení, že jakmile začneme prohrávat, není tady nikdo, kdo by to zvedl a kdo by nějakým způsobem vzal zodpovědnost na sebe. Potom už jen čekáme na smrt, tak jako dneska. Bylo to podobné se Spartou, i tam jsme hráli dvě třetiny vyrovnaný zápas, ale v našem momentálním rozpoložení je to o jednom gólu.“

Kamil Pokorný (Brno): „Byl to vyrovnaný zápas, hlavně v první třetině. Domácím tam prošla střela od modré čáry a šli do vedení. Myslím, že klíčový moment utkání nastal na začátku druhé třetiny. V prvních šesti sedmi minutách tam měli domácí dvě nebo tři šance. Kavan nás ale podržel, nebo to šlo těsně vedle, a my z protiútoku srovnali na 1:1. Myslím si, že tam se zápas překlopil na naši stranu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:08. Roberts Bukarts, 52:40. Roberts Bukarts Hosté: 27:25. Chludil, 41:58. Chludil, 43:54. Ďaloga, 50:19. Kollár, 51:49. H. Zohorna Sestavy Domácí: Klimeš (52. Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Bambula, Nellis, Zdráhal – Barinka, Hladonik, Kalus – Roberts Bukarts, Yetman, Eberle – Říčka, Hašek, Vehovský – Hauser. Hosté: Kavan (Postava) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Gulaši (C), Dujsík – H. Zohorna (A), A. Zbořil, Mueller – Pospíšil (A), Cingel, Ekrt – Rachůnek, Kollár, Chludil – Kos, Konečný, Ferda – Veselský. Rozhodčí P. Obadal, R. Mrkva – M. Axman, L. Rampír Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 573 diváků

Obrat Kladna, Jágr zapsal dvě asistence

Kladno utnulo čtyřzápasovou vítěznou sérii Motoru. Po triumfu Liberce v Pardubicích tak Rytíři odmítil návrat na dno tabulky a zároveň se bodově dotáhli na dvanácté Vítkovice. Jihočeši otočili z 0:2 na 3:2, zbytek zápasu ale patřil hostům. Po dvou gólech dali domácí Nick Olesen a kladenský bek Jiří Ticháček. Hrající majitel středočeského klubu Jaromír Jágr nahrál na dva góly.

Hlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „V úvodu nás hosté přehrávali bojovností a všemi hokejovými atributy. Ve druhé třetině jsme vyrovnali hru a zlepšili se v pohybu. Dokázali jsme otočit, ale máme nějaký blok - když se dostaneme do vedení, nejsme v závěru schopní zápas uhrát.“

David Čermák (Kladno): „Odehráli jsme solidně první třetinu. Získali jsme dvougólové vedení, ale bohužel jsme začali trochu bláznit a propadat. Domácí otočili skóre a my jsme šťastní, že jsme to otočili zpátky. Každý bod je pro nás cenný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:43. Přikryl, 38:36. Olesen, 43:38. Olesen Hosté: 12:44. M. Procházka, 21:46. Bláha, 44:27. Ticháček, 53:26. J. Strnad, 57:33. Ticháček, 59:01. Smoleňák Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Reilly, Cibulka, Kubíček, Bukač – Ordoš, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Olesen, Harris, Adam Kubík – Koláček, Přikryl, Hoch – Chlubna, Toman, Valský – Malát. Hosté: Lukeš (53. Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Hults, Straka, M. Procházka (A) – Kusý. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Frodl, Hynek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

Kunc je ve formě, zachránil Olomouc

Oceláři se ne a ne zvednout. Po páteční ubojované výhře nad Plzní měli obhájci titulu dobře rozehraný zápas i na ledě Olomouce, kde ale promarnili dvougólový náskok. Mora doma vyhrála počtvrté v řadě. Dva góly vstřelil Michal Kunc, jenž nejprve 55 sekund před koncem základní doby vyrovnal při power play Hanáků, v čase 63:26 pak rozhodl o jejich triumfu.

Hlasy trenérů:

Róbert Petrovický (Olomouc): „V první třetině a během pár střídání druhé části jsme měli nějaké možnosti. Potom nás ale chytil útlum: hlava, tělo, nic nám nevycházelo. Dostali jsme se do velké krize. V poslední třetině bylo potřeba zareagovat, nebylo jednoduché chlapcům něco povědět a povzbudit je. Udělali jsme tam nějaké změny. Prvním gólem jsme se dostali zpátky do hry, v závěru jsme pak byli silní a otočili to na naši stranu.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Dvě třetiny, možná dvě a půl třetiny, jsme hráli dobrý hokej. Měli jsme dobrý pohyb a vytvářeli jsme si nejen střelecké, ale možná i brankové příležitosti. Bohužel jsme nezvládli poslední desetiminutovku. Udělali jsme hrubé taktické chyby, jednou v našem obranném pásmu, jednou při power play domácích. Potom přišla taktická chyba i v prodloužení a bohužel nebereme víc než bod. Při tom, jak dobře jsme měli zápas rozehraný, je to škoda.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:36. Fridrich, 59:05. Kunc, 63:26. Kunc Hosté: 11:50. Cienciala, 24:28. Nestrašil Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Rašner, Škůrek, Sirota, Mareš – Švrček, Rutar, Fridrich – Kusko, Orsava (A), Plášek – Macuh, Navrátil, Kunc – Nahodil (A), Kohout, Knotek (C) – Anděl, Ministr, Doktor. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Koch, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Hrbas, Jandus, Volas – Daňo, Cienciala, M. Růžička (A) – Kovařčík, Nestrašil, Hudáček – Teplý, Vrána (C), Sikora – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Šír, Cabák – Svoboda, Zika Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4841 diváků