Další třesk v Pardubicích. Přebírá je Hořava: Láká mě týmu zkusit pomoci

K další trenérské změně od října minulého roku se odhodlali v hokejových Pardubicích. Poté, co na podzim opustil Dynamo Marek Zadina, dorazil z B týmu Václav Baďouček. Později jej doplnil do tandemu Jan Ludvig. Oba během pondělka skončili, novým šéfem střídačky se stal Miloslav Hořava. A k ruce bude mít… Marka Zadinu. Dohoda platí do konce stávající sezony.