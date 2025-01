Indiáni se rvali jak Lev a uštvali velkou kořist. Dynamo bez receptu

Třetí duel s Plzní, třetí trenér na střídačce Pardubic. A po prosincové výhře 5:2 druhý skalp. Miloslav Hořava vedl Východočechy už při čtvrteční dohrávce zápasu s Litvínovem. Vyšel z ní vítězně, ale netrvala ani celou třetinu a byla to dělená výhra. V celém zápase Dynamo v české soutěži nezvítězilo od 22. prosince. V osmi extraligových zápasech po sobě nedalo víc než dvě branky.

„Náš výkon byl nedostatečný,“ hlesl útočník Patrik Poulíček. „Plzeň hrála dobře a my jsme nenašli recept, abychom se dostali skrz blok, který hráli, a vytvořili si víc šancí. To nás stálo zápas. Problém je v naší koncovce. Musíme si vytvářet příležitostí, vyhrávat souboje jeden na jednoho, tlačit se do brány,“ hledal vysvětlení.

Kvůli odloženému derby s Karlovými Vary nehrála Plzeň zápas týden. Ale na soupeře z popředí tabulky se nachystala výtečně. Účinný systém, lepší pohyb i disciplína, dřina, blokování střel. To byl hokej v podání Plzně, který na pardubické kreativce platil. Nejlíp se předvedli v první třetině. Nezaskočil je rychlý první gól Tomáše Mertla po minutě a půl hry, kdy ho vystrčil do úniku obránce Malák.

„Byl jsem trošku překvapený, ale předtím před buly jsme si řekli, co chceme hrát a vyšlo to. Od půlky hřiště jsem jel sám. Většinou dělám kličku, ale moc mi nevycházely. Zvolil jsem střelu a sedla mi,“ popisoval střelec úvodního gólu.

Sedláka zápas hodně bolel

Pardubice jako soupeř Plzni sedí. Když se všechno sejde, jak má, což se stalo. Škodovka jim hru hodně znepříjemnila. Snaha v podání Dynama připomínala potok bez vyústění. Nikam nevedla. Chyběla šťáva, přibylo podrážděnosti, faulů.

Lukáše Sedláka musel zápas hodně bolet, ale v úvodní části dostal dva menší tresty, jeden po najetí do gólmana, druhý za vyřizování účtů se Lvem, s nímž se pošťuchoval už v prvním plzeňském zápase. Po jeho ztrátě puku ve středním pásmu rozjela Plzeň akci, po níž posílil plzeňské vedení Markus Nenonen.

„Do třetí třetiny jsme šli s tím, že se zápasem ještě něco uděláme,“ pravil pardubický útočník Poulíček. Daniel Herčík snížil něco přes minutu do konce v přesilovce, kdy Dynamo hrálo bez brankáře v šesti proti čtyřem.

Stejný hráč záhy fauloval a připravil svůj tým o lepší šanci na vyrovnání. „Mrzí nás, že to nedopadlo s nulou. Nick Malík chytal výborně, držel celý tým. Tečovaný puk, v závěru to byly ještě nervy, ale zvládli jsme to. Jejich vyloučení v závěru pomohlo,“ dodal Mertl.