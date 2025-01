Bez bodu, ale s nadějí. Varaďa: Kluci jeli na doraz. Co situace před gólem?

Příběh okolo návratu Václava Varadi do mateřského klubu nechal vzpomenout na kultovní film Kulový blesk. Zatímco éterem se šířily spekulace ohledně nástupu Miloše Holaně, majitel Aleš Pavlík dlouhé týdny rokoval s Varaďou. Definitivní dohoda přišla ve středu večer. O den později už bylo velké trenérské jméno oficiálně představeno.

Osmačtyřicetiletý stratég dlouhá léta sloužil třineckým Ocelářům, kde oslavil tři trenérské a jeden hráčský titul. Ačkoliv u největšího rivala sbíral jeden úspěch za druhým, vítkovičtí fanoušci na něj nezapomněli. Ještě před úvodním buly jej přivítali choreem i bouřlivým aplausem. „Nesmírně si toho vážím, ale není to o mně, je to o Vítkovicích. Těšil jsem se sem, jsem za to rád. Je to velká výzva a zodpovědnost. Mám ohromný respekt ke všem soupeřům, kteří sem přijedou. Budeme se snažit je porazit,“ burcoval Varaďa.

Fandové v něm vidí spasitele, který by měl celou organizaci postupně zvedat. Stejné cíle si klade sám Varaďa, i proto podškrábnul smlouvu až do léta 2028.

Od předčasného konce v Pardubicích se nikde neukázal, na střídačku se tak postavil na den přesně po roce. „Chybělo mi to. Vám by mikrofon taky chyběl,“ usmál se Varaďa. „Těšil jsem se sem, vyrůstal jsem tady, začal jsem tady kariéru, vracel jsem se při výluce… Mám tady spoustu známých, je to pro mě opravdu speciální. Mám to také blízko domů, což hrálo velkou roli v mém rozhodování.“

Při své premiéře v Ostravě sice s Litvínovem padl, zlepšený výkon mužstva však vnesl fanouškům naději. „Myslím si, že utkání jsme odehráli velmi dobře. Snažili jsme se hrát a kluci jeli na doraz. Škoda, že jsme si nepomohli další brankou,“ pokrčil rameny.

„Mrzí mě gól, který byl po zakázaném uvolnění, to jsem viděl trošku jinak. Buly nemělo být, bylo to takové necitlivější. I to se ale stává. Bylo to 1:3, kluci ale bojovali až do poslední chvíle. Byli jsme na tom dobře pohybově, snažili jsme se být trpěliví, nicméně proti nám stál dobrý tým. Sezona nekončí, před námi je dalších 15 utkání,“ mínil Varaďa.

Kdybyste počítali zápasy, v nichž Vítkovice v této sezoně soupeře přestřílely, stačila by vám jen hrstka prstů. Tentokrát ale Ridera na střelecké pokusy jasně vyhrála. Aktivitou si vynutila přesilovky a soupeři žádnou nedopřála, jenže na konečném výsledku se to nepodepsalo. Znovu tak počítá nulu a vůbec poprvé v ročníku propad na poslední místo.

Vítkovice stále čekají na první body v roce 2025, Litvínov naopak po pěti porážkách v řadě zabral. Výhry v Ostravě si považoval dvojnásob. „Věděli jsme, že když se vymění trenér, tým začne šlapat. Připravili jsme na to hráče. Tušili jsme, že to bude intenzivní zápas. Klobouk dolů, že jsme se na to dokázali zkoncentrovat,“ chválil litvínovský asistent David Kočí.