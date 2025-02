Jágr opět skóroval, Sparta - Plzeň 4:0. Výhry Boleslavi a Vítkovic

Litvínov utnul sérii čtyř porážek, obral o body Liberec

Litvínov přerušil čtyřzápasovou sérii proher. Na svém ledě se postavili proti Liberci, kteží po krušnějších časech zažívají také příznivé období. Svěřenci Karla Mlejnka v duelu plném zvratů Bílé Tygry udolali po výsledku 4:3. Vítězný gól vstřelil v 53. minutě Filip Sandberg.

Hlasy trenérů

David Kočí (Litvínov): „Utkání bylo vyrovnané, rozhodly maličkosti. Jsme rádi, že jsme zlepšili důraz při napadání a tlačení se do brány, což nám v minulých zápasech chybělo. Tím jsme si vytvářeli šance, dali jsme spoustu gólů z předbrankových prostorů. Musím vyzdvihnout výkon čtvrté lajny, která svým tvrdým forčekem si šance vytvářela a byla za to odměněna dvěma góly, které byly velice důležité pro dnešní vítězství.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Odehráli jsme slušnou první třetinu, ve druhé domácí přidali a patřila jim. Za stavu 0:2 byla důležitá naše kontaktní branka, dodala nám energii do třetí třetiny. Do ní jsme vstoupili s energií, chtěli jsme dávat kotouče na branku. Ale absolutně nám nevyšlo, že vždy po vyrovnání jsme inkasovali. Nepoučili jsme se. Koncovku jsme měli zvládnout lépe, vůbec se nám nepovedla. Jsme nespokojení a musíme na tom zapracovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:27. Sukeľ, 31:21. Jícha, 48:52. Jícha, 52:11. Sandberg Hosté: 36:34. Bulíř, 42:12. Budík, 50:25. Faško-Rudáš Sestavy Domácí: M. Tomek (Trejbal) – Zile, Baránek, McIsaac, Polášek, Gajdoš, Czuczman, Zeman – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – M. Pekař, Ikonen, Čajkovič – Zygmunt, Jícha, Havelka. Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Ahac, Ivan (A), Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Zachar, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, F. Jansa, Kelly Klíma – Ryšavý, Petrovský, Handl. Rozhodčí J. Hribik, J. Ondráček – M. Zíka, S. Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvínov). Návštěva 4 242 diváků

Irvingův večer - dva góly, nová smlouva

Nejproduktivnější obránce ligy a nejlepší střelec mezi řadáky opět řádil. Proti Plzni se Aron Irving trefil dakrát a v kolonce vstřelených gólů svítí číslo dvacet. Během utkání v aréně zaznělo jeho jméno i v souvislosti s novou smlouvou do roku 2027. Sparta si upevnila první místo v tabulce, kdy vyhrála 4:0.

Hlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Já mám vždycky vítr z konstelace, že vyhrajete 6:0 a soupeř prohraje 0:5. Svádí to buď k podcenění, nebo to soupeře nakopne. Jsem samozřejmě rád za výsledek, i když musím říct, že nám Plzeň ujela ve druhé třetině při naší přesilovce. Kovy (Jakub Kovář) to chytil dobře. Ve druhé třetině tam byly šance Plzně, my jsme byli takoví nedůslední. V první třetině to byl celkově takový nemastný neslaný hokej, pak se nohy trošku rozjely. Gólmani (Josef Kořenář a Kovář) měli za víkend nuly, ale museli si to odmakat. Je to výsledek celého mančaftu a přejeme si všichni dobrou pauzu, ať máme zase nějaké síly.“

Josef Jandač (Plzeň): „Hráli jsme proti jasnému favoritovi, který hraje v pohodě. Bylo to na ledě vidět, neměli jsme nárok. Měli jsme šanci, jen kdybychom šli třeba do vedení nebo to tady nějak umlátili s nulou vzadu. Ale ve stavu a rozpoložení, v jakém nyní jsme, nás Sparta přehrála a nedala nám šanci. Na pauzu jsme čekali hodně, protože se nám to ke konci ledna trošku rozpadlo. Máme nějaké hráče, kteří hrají s nemocemi, někteří nehrajou vůbec. Prohnala se nám tam nějaká viróza a na výkonu je to znát. Tím nechci omlouvat poslední dva výkony. Ale chybí nám důležití hráči a nemáme široký kádr.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:17. Chlapík, 15:47. Irving, 21:27. Irving, 58:46. Špaček Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Irving, Moravčík, Němeček, Kemiläinen, Krejčík (A), Mikliš, Tomov – Hyka, Sobotka, Řepík – Horák, Špaček, Chlapík (A) – D. Vitouch, Najman, P. Kousal – Daníček, Lajunen, Forman (C). Hosté: Hrenák (T. Král) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Skok – Elson, Měchura, Nenonen – Schleiss (A), Simon, Rohlík – Mertl, Urban, Matýs – Šiler, Lev (C), L. Strnad – Borák. Rozhodčí Šindel, Sýkora – Hynek, Dědek Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 11 969 diváků

Pardubice opět padly v Boleslavi, zářil opět Mazura

Pardubice zajížděly do Maldé Boleslavi s vědomí, že v případě výhry se přiblíží v tabulce první Spartě. Ve středních Čechách se vícekrát měnilo skóre. Duel dospěl až do samostatných nájezdů, kde byli úspěšnější domácí, za které se dvakrát prosadil aktivní Tomáš Mazura.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:07. Skalický, 35:05. Mazura, 40:58. Mazura, 56:37. J. Stránský, . Fořt Hosté: 01:21. Kelemen, 14:59. William Jones, 43:21. Poulíček, 49:21. Vondráček Sestavy Domácí: Furch (Sklenička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Havlín, Bernad, F. Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt (A), Junttila – Mazura, Hradec, Lakatoš – P. Král, Rekonen, Moses – Malínek, Suchý, J. Stránský – Hurt. Hosté: Will (Vilém) – Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Vála, Houdek, L. Hájek – Červenka, L. Sedlák, Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – William Jones, Weatherby, Radil – R. Kousal, Poulíček, Vondráček – Paulovič. Rozhodčí Šír, Cabák – Hlavatý, Kajínek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4002 diváků

Vítkovice potřetí v řadě braly tři body, ovládly derby

Vítkovice najely na vítěznou vlnu. Ovládly moravskoslezské derby, porazily Třinec 4:0, na který se v tabuulce bodově dotáhly. Trenérské zkušenosti Václava Varadi se tak začínají projevovat. Dvěma góly se blýskl útočník Jan Bambula.

Hlasy trenérů

Václav Varaďa (Vítkovice): „Chtěl bych poděkovat hráčům za odvedený výkon. Po vyrovnané první třetině nám pomohla první branka. Věřili jsme, že soupeře můžeme udolat a jsme rádi, že ve třetí třetině jsme dali góly, které jsme potřebovali. Potom jsme to zodpovědně a urputně ubránili. Díky tomu máme velmi důležité tři body do tabulky. Pro mě to bylo speciální, klukům jsme s asistentem za výsledek vypsali nějaký extra bonus. Těší mě, že všechny akvizice, které jsme udělali před koncem přestupního termínu, zapadly. Ale musíme dále pokračovat.“

Jiří Raška (Třinec): „Bylo vidět, že oběma týmům jde o hodně a zápas byl tuhý boj. Hráče jsme před zápasem nabádali, že musíme chodit do brány a v první třetině se nám to docela dařilo, ale bohužel jsme se tam nedostávali k dorážkám. V dalších třetinách byl soupeř silný před brankou. Naše střely buď blokoval, nebo nás do ničeho nepustil. Pak jsme byli dvakrát potrestáni v oslabení. Byl to opravdu těžký zápas, ve kterém nebylo mnoho vyložených šancí, ale bohužel to, co si Vítkovice vytvořily, proměnily. Z místa, na kterém jsme, vede jen tvrdá a poctivá práce. Teď je repre pauza, musíme trochu odfrknout a stoprocentně se nachystáme na dvě domácí utkání.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:44. Auvitu, 45:36. Bambula, 46:03. Košťálek, 54:07. Bambula Hosté: 50:22. Cienciala Sestavy Domácí: Hrachovina (Pařík) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Hladonik – Roberts Bukarts, Hanzl, Zdráhal (A) – Bambula, Yetman, Lednický – Říčka, Přibyl, Eberle – Hauser. Hosté: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Koch, Jandus, Hrbas – Kurovský, Marcinko, M. Růžička (A) – Kovařčík, Vrána (C), Cienciala – Daňo, Čacho, Nestrašil – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Sikora. Rozhodčí R. Mrkva, A. Kika – J. Ondráček, J. Špůr Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků

Energie řídila utkání na východě Čech šesti góly

Kalovarská Energie vyloupila královéhradecký stadion. Svého soka zasypala šesti góly a nedala mu sebemenší šanci. Zastavila sérii šesti prohraných klání v řadě a po debaklu se Spartou může opět pomýšlet na lepší zítřky.

Hlasy trenérů

Tomáš Martinec (Hr. Králové): „Vítězství Karlových Varů bylo zasloužené, měly po celý zápas výborný pohyb a hrály maximálně obětavě. Jejich hráči byli silní v předbrankovém prostoru, což rozhodlo při prvních čtyřech gólech. V závěru se skóre ještě navýšilo a vypadá hrozivě, ale snažili jsme se riskovat a se zápasem něco udělat. Neměli jsme ale potřebnou energii, abychom zápas dotáhli aspoň do prodloužení.“

David Moravec (K. Vary): „Jsou to pro nás zlaté body, protože jsme nebyli vůbec v dobré situaci. Prohráli jsme šestkrát v řadě a začalo se to hodně nepříjemně překlápět. V Hradci jsme ale předvedli obětavý kolektivní výkon a lídři včetně brankáře potáhli tým nahoru, což nám přineslo kýžený efekt.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:27. Tamáši, 49:56. Jergl Hosté: 15:07. Jiskra, 17:51. Černoch, 27:52. Plutnar, 33:46. T. Redlich, 54:49. Černoch, 57:52. Jiskra Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Bučko, Freibergs, Pavelka (C), Pláněk (A), Vukojevic, Kalina – Jergl, Kevin Klíma, Tamáši – Bunnaman, Miškář, R. Pavlík – P. Moravec, Batna, Dmowski – A. Novotný, Lang, Štohanzl. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Jaks, Mikyska, Reunanen, Dlapa, Mamčics, Plutnar, D. Moravec – O. Beránek (A), Černoch (C), Jiskra (A) – Sapoušek, Salsten, Koffer – T. Redlich, O. Procházka, Šír – Kofroň, Janata, Čihař. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Lhotský, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3964 diváků

Jágr dal gól, Kladno vyhrálo v Brně

Kladno po změně majitele ještě nepoznalo porážku. Středočeši vyrazili směr Brno, odkud si odvezli plný bodový zisk. Zanedlouho třiapadesátiletý se dokázal znovu gólově prosadit a velkou měrou přispělk v ýhře Rytířů na ledě Komety 3:2.

Kamil Pokorný (Kometa): V první půlce zápasu jsme hazardovali v obranné fázi, soupeř byl ve vedení 2:1, i když jsme první gól dali my. Myslel jsem, že nás trochu zvedne gól Kuby Fleka na 2:2. Ale ačkoliv jsme ve druhé třetině opticky tlačili, bylo to bez střelby, bez důrazu, bez clony. Pak nám dal soupeř gól na 3:2. Ve třetí třetině jsme opět měli tlak, byly tam pasáže, kdy jsme soupeře zmáčkli v jejich obranném pásmu. Ale rozhodla jejich obětavost a výborný gólman a náš chabý důraz a trochu i smůla, že se kotouč neodrazil k nám na hůl. Kladno si za tím tou bojovností šlo a zápas zvládlo.

Václav Skuhravý (Kladno): Pro nás to bylo velice těžké utkání. Brno hrálo dobře a myslím si, že dnes rozhodlo, že jsme ubránili všechna oslabení, která jsme měli. Byla tam velká obětavost a vynikající výkon našeho gólmana.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:43. A. Zbořil, 19:35. Flek Hosté: 09:48. Pytlík, 18:00. J. Strnad, 36:17. Jágr Sestavy Domácí: Postava (Kavan) – Davidson, Zábranský, Ďaloga, Stehlík, Beaudin, Gulaši (A), Svoboda – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Kollár – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – Kos, Konečný, Ekrt – Boltvan. Hosté: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Komuls, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Hults, Straka, M. Procházka (A) – Kusý. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Axman, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7624 diváků

Na jihu se prodloužovalo, rozhodl Kunc

Budějovický Motor potřetí v sezoně podlehl Hanákům z Olomouce. Tentokráte na ledě Budvar arény utkání dospělo znovu do prodloužení, ve kterém byli úspěšnější hosté. Michal Kunc v nastaveném čase ukázal svoji rychlost a rohodl o bodu navíc pro Olomouc.

Hlasy trenérů

Ladislav Čihák (Motor): „Letos je extraliga extrémně vyrovnaná a na našich hráčích už začíná být také trošku znát nervozita, i když se kluci snaží. V první třetině byli hosté aktivnější, nám patří kreit za dvě ubráněná oslabení. Ve druhé části se hra vyrovnala. Na začátku třetí třetiny se nám naštěstí podařilo vyrovnat. Pak se hra přelévala a šance byly na obou stranách. V prodloužení jsme prohráli první vhazování a pak už jsme se nedostali na kotouč. Jedna naše chybka rozhodla. Jedeme ale dál. Teď je přestávka, kluci potrénují, zápasů zbývá ještě spousta.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Po páteční porážce s Vítkovicemi to pro nás byl psychicky obtížný zápas. Neodehráli jsme vůbec špqtné utkání, i když na nás byla znát určitá nervozita. Problém je, že si nepomůžeme střelecky, bodujeme na jeden dva góly. Klíčové bylo, že jsme ubránili oslabení tří proti pěti. Prodloužení už je hop nebo trop, my jsme ho zvládli lépe.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:25. Gulaš Hosté: 27:01. Kohout, 63:30. Kunc Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Štencel (A), Reilly, Cibulka, Vráblík – Pýcha, Kubíček, Olesen – Harris, Gulaš (C), Ordoš – Přikryl, Adam Kubík, M. Beránek – T. Zohorna (A), Valský, Novák – Toman, Chlubna, Hoch. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar – Rašner, Škůrek, Řezníček – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Káňa (A), Knotek, Anděl – Doktor. Rozhodčí Hradil, Mejzlík – Rampír, Augusta Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5917 diváků