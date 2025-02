Co ukázal šlágr v Pardubicích: nástup v rudém, „mega“ stopka i děsivá minela

Jasně, že je to nadsázka, jenže nástup borců v rudých byl impozantní. Okamžitě se vrhli po kořisti, výborně rotovali, měnili pozice, každý věděl, co má dělat. To hráči Dynama se jen dívali, až je bolelo za krkem. A tak se ve třetí minutě dočkali rychlého manka. Nejprve David Vitouch zakončil rychlou kombinaci, poté se červenal Tomáš Vomáčka, který měl Řepíkův pokus mít.

Hvězda zápasu

Michal Řepík

Ze šlágru odcházel s bilancí 2+2, ale to přesně nevystihuje jeho povedené počiny. Řepík dlouho vládl ve vymýšlení zásadních ofenzivních nápadů, k nimž přidal i gólovou umístěnku. Tahoun Sparty nejprve zaskočil Tomáše Vomáčku, ale to hlavní přišlo ve druhém dějství, kdy nejprve náramně do jízdy vyslal Romana Horáka vstříc třetí trefě a ke konci prostřední části pobídl ke skórování Pavla Kousala. Aby toho nebylo málo, v závěru se projel s pukem a výlet k prázdné kleci zakončil svým čtvrtým bodem. Mazák Sparty se v pravý čas dostává do dobré formy.