Hattrick uragána i Kladno pryč ze dna. Jágr dostal dárek k narozeninám

V předvečer 53. narozenin nastoupil Jaromír Jágr v nově složené lajně. Hodně zkušené. Na centru měl Antonína Melku a na druhém křídle Radka Smoleňáka. Věk druhého útoku Kladna? 124 let, od soboty 125. Hrající legenda tentokrát nevyčnívala, tříbodový dárek k životnímu jubileu zařídili jiní.

„Asi je to fajn dárek. Ale nejlepší by byl takový, že bychom se dostali do play off,“ vyprávěl po utkání kanonýr Eduards Tralmaks.

Rytíři přečkali první třetinu hlavně díky navrátilci Štěpánu Lukešovi. Osm utkání vynechal kvůli zranění, v úvodním úseku zlikvidoval deset střel. „Možná lepší, než kdyby na mě nešlo nic. Po zranění jsem šel do tréninku, chvilku jsem to měl v hlavě. Zápas chybí, pocitově to na tréninku nebylo, jak bych chtěl. Nevěděl jsem, co od toho čekat,“ popisoval jeden z hrdinů utkání.

Celkem lapil třicet pokusů, rovnou dvakrát čelil trestnému střílení. Nejprve Jiří Ticháček odpálil ležící hokejku pod nohy soupeři, pak Petr Šenkeřík sekl prchajícího soupeře. Liberec si ovšem nepomohl. Lukeš zneškodnil Oscara Flynna i Róberta Lantošiho.

„Je to škoda, mohlo nás to vrátit do zápasu, ale tak to je. Je to buď anebo. Kluci, co jeli, to neproměnili. To se stává,“ krčil rameny domácí útočník Michal Bulíř.

O osudu utkání rozhodla druhá třetina a speciální týmy. Kladno hrálo přesilovku čtyřikrát a radovalo se z gólu ve třech případech. Tygři nepotrestali ani jedno ze šesti vyloučení soupeře.

„Speciální týmy byly neuvěřitelné. Jdeme zápas od zápasu, jednou jsou speciální týmy opravdu špatné, tentokrát byly neuvěřitelné. Před zápasem jsme si řekli, že jsme nedali v posledních zápasech moc gólů, takže musíme začít, pokud chceme vyhrát. Odvedli jsme dobrou práci,“ pochvaloval si Tralmaks.

Sám otevřel skóre svojí vyhlášenou zbraní – ranou z první z pravého kruhu. U třetího gólu asistoval, čtvrtý dal při vyrovnaném počtu hráčů na ledě a pátý přidal do prázdné branky. Poprvé v extralize mohl slavit hattrick.

„Je to skvělý pocit. Nejlepší na tom je, že jsem tentokrát trefil prázdnou branku. Myslím, že už dvakrát v sezoně jsem mohl kompletovat hattrick do prázdné, ale pokaždé jsem minul. Tentokrát to byla opravdu dobrá střela do horní části branky. Dobrý na kluka, který se před prázdnou bránou trochu rozklepe,“ smál se Tralmaks.

Nechybělo však mnoho a Rytířům mohlo být do smíchu daleko méně. Domácí závěr nevypustili, minutu a 20 sekund před poslední sirénou snížili a jen o 28 sekund později přidali další zásah. První extraligový gól dal Servác Petrovský, z 1:5 bylo rázem 3:5. Kladno ale úplnou koncovku zvládlo.

„Byl tam tlak, bohužel to bylo pozdě. Mělo to přijít dřív v zápase. Teď už to o ničem nerozhodlo,“ litoval Bulíř. „Jasně, že jsem naštvaný. Měli jsme jediné štěstí, že jsme vedli o čtyři góly. Hrajeme o život, kdybychom vedli 2:1 a udělali tohle, tak si můžeme sypat popel na hlavu,“ dodával z druhé strany brankář Lukeš.

Zejména díky němu a Tralmaksovi Rytíři zase o něco vylepšili svoje postavení v tabulce. „Nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Nejsem tu, abych koukal na svoje statistiky, ale abychom bojovali o play off. To je největší věc. Jdeme dál,“ pravil druhý nejproduktivnější muž soutěže.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:05. Flynn, 58:40. Bulíř, 59:08. Petrovský Hosté: 24:51. Tralmaks, 34:11. Pietroniro, 39:09. Pytlík, 52:45. Tralmaks, 55:53. Tralmaks Sestavy Domácí: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Ahac, Ivan (A), Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Zachar, A. Musil, Kelly Klíma – Vlach, F. Jansa, Petrovský – Ryšavý. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Komuls, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jágr – J. Strnad, Bláha, Jarůšek – M. Procházka (A), Hults, Kusý – Straka. Rozhodčí Pražák, Květoň – Kajínek, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7186 diváků