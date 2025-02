Sikora rozbučel i Kladno, emoce plály. Kurovský dostal facku od fanouška

Diváci, nebučte na Petra Sikoru. Toto varování by si měli vyvěsit na každém hokejovém stadionu s výjimkou Třince. Podobně jako celá Kanada během šampionátu dvacítek se nyní i Kladno přesvědčilo, že čím víc mladý útočník naštve publikum, tím je lepší. Bronzový medailista z Ottawy gólem a asistencí výrazně přispěl k výhře 2:1 nad Rytíři, které Oceláři porazili poprvé v sezoně. Závěr vyhroceného duelu ale nedohrál po zásahu loktem od Tomáše Hanouska.

Nepříjemně načasovanou ránu schytal Petr Sikora na začátku třetí třetiny. Celý incident odstartoval třinecký zadák Patrik Koch, který dost nevybíravě vrazil na mantinel Jaromíra Jágra. Čerstvě třiapadesátiletý hrající majitel Rytířů se ale ze zásahu oklepal a brzy vyrazil vstříc slovenskému bekovi. Mezi střídačkami následně došlo k hromadné šarvátce, do které se připletl i devatenáctiletý Ocelář a kladenský zadák Tomáš Hanousek.

Při potyčce Sikora nejprve přišel o helmu, ale dál se držel za Hanouskovými zády. Bek Rytířů poté prudce zvedl loket, kterým třineckého útočníka zasáhl do hlavy. Jeden z hrdinů české dvacítky se následně skácel k ledu. Po dlouhém přezkoumávání rozhodčích dostal Hanousek trest pět minut plus do konce utkání.

I když se Sikora necítil po tvrdém zásahu zcela fit, ještě stihl nastoupit do přesilovkového komanda, které udeřilo po uplynutí Kochova trestu. Parádní přihrávku poslal na spoluhráče Martina Růžičku a výrazně tak Třinci přispěl k čtvrtému vítězství v řadě po reprezentační pauze. Úřadující mistr i přes krkolomnou základní část nyní ukazuje, jak typický a hlavně úspěšný play off mód funguje.

„Byl super. Hodně nám pomohl. Budeme se mu snažit pomáhat, aby rostl a samozřejmě my jako tým byli úspěšní,“ řekl Růžička na adresu mladého parťáka. Zbytek zápasu už ale Sikora nenastupoval, protože se mu z otřesení začala točit hlava.

I přes nedohraný závěr mladík v Kladně připomněl, jak ho nenávist fanoušků soupeře dokáže pohánět. Podobně jako během lednového čtvrtfinále s Kanadou namíchl tentokrát Rytíře prvním gólem i vybojovanou přesilovkou. Mocné bučení se z tribun poprvé sneslo poté, když ve 34. minutě během početní převahy procpal puk za brankáře Štěpána Lukeše.

Sikora z hlasitého bůůů opět vytěžil maximum. I kouč Rytířů dobře věděl, že hlučná antipatie rodáka z Karviné spíš nakopne. „Nerozhodí ho to,“ nepochyboval po utkání Čermák, který mladíka vedl v reprezentační osmnáctce. „On je takový správný blázen, že si to užívá. To je věc, která ho naopak posouvá,“ měl jasno i třinecký asistent trenéra Jiří Raszka.

Nenávistné bučení ale tentokrát patřilo nejen Sikorovi, ale i Ocelářům celkově. Naštvání kladenských fanoušků z porážky poznali po závěrečné siréně při odchodu do kabiny. Několik domácích příznivců na tribuně začalo Slezanům vulgárně nadávat.

Jednoho z odcházejících hráčů zasáhla PET láhev, což neponechalo chladným Daniela Kurovského. Začal křičet na pachatele, který zašel ještě dál a zkušenému forvardovi při hádce vlepil přes helmu facku. Do situace se pak vložil i bek Richard Nedomlel, jenž vyzýval fanouška, aby slezl dolů. K potyčce s diváky ale i díky pořadatelům nedošlo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 57:48. Pietroniro Hosté: 33:43. Sikora, 44:47. M. Růžička Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Komuls, Vandas – Kusý, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Pytlík, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – M. Procházka (A), Straka, Hults. Hosté: Mazanec (Forst) – J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Koch, Jank, Jandus – Cienciala, Sikora, M. Růžička (A) – Čacho, Vrána (C), Kurovský – Kovařčík, Nestrašil, Hudáček – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Teplý. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Lhotský, Hnát Stadion ČEZ STADION Kladno Návštěva 3958 diváků