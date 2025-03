Třinec - Sparta 3:4p. Pražané krok od vyřazení mistra. Hradec vydřel srovnání

Úřadující mistr je na pokraji propasti. Hokejisté Sparty ve čtvrtém čtvrtfinále play off Tipsport extraligy vyhráli 4:3 v prodloužení v Třinci a už jen jedno vítězství je dělí od postupu do semifinále. Dramatický souboj nabídl tři obraty, z toho vítězného se ale radovali Pražané díky srovnání Michala Řepíka v 60. minutě a hlavně rozhodující trefě Valtteriho Kemeläinena. O vedení v sérii naopak přišla Mladá Boleslav, která podruhé doma prohrála s Hradcem Králové 2:3 v prodloužení. Východočeši se tak vrací z města automobilů za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy.

Pyrochtovy dva góly nestačily

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém zápase předkola play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav série na čtyři výhry na 2:2. Hrdinou utkání se stal v 71. minutě útočník Ryan Dmowski. Domácím nepomohly ani dva góly obránce Filipa Pyrochty. Boj o postup do semifinále bude pokračovat v pondělí v Hradci Králové.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Byl to vyrovnaný zápas, ke konci nebo v prodloužení byl o fous lepší Hradec. Je možné, že nás malinko dobíhají zápasy z předkola play off, máme v nohou o čtyři zápasy více. Ale bylo to o jednom gólu. Bohužel, Hradec byl šťastnější. Máme dva dny na regeneraci a uděláme všechno pro to, abychom se zase připravili a byli v pondělí ready. Vyhráli jsme tam dvakrát, tak se pokusíme tam vyhrát potřetí. Jak jsme se vyrovnali s chybně uznaným hradeckým gólem ve čtvrtek? Myslím, že jsme to zvládli v pohodě. Ráno jsme si řekli, že je to prostě pryč a v 9:30 jsme za tím udělali tlustou čáru. Jsou to věci, které neovlivníme.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Čtvrtý zápas v sérii a opět byl hodně vyrovnaný. Boleslav hraje výborně, obětavě, týmově, je silná v soubojích. Na našem týmu jsem ale viděl velkou energii a odhodlání v Boleslavi uspět a podařilo se nám to. Získali jsme tady dva body, takže jsme se do série vrátili. Teď zregenerujeme a s pokorou se připravíme na další zápas.“

Kovařčík málem hrdinou, Spartě pomohl Kovář

Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Třince 4:3 v prodloužení a vedou ve čtvrtfinále play off extraligy 3:1 na zápasy. Dramatický duel rozhodl v 67. minutě v přesilové hře Valtteri Kemiläinen. Hosté odvrátili vyrovnání série 27 sekund před koncem třetí třetiny trefou Michala Řepíka. Hrdinou zápasu se mohl stát domácí útočník Ondřej Kovařčík, který góly v 55. a 57. minutě otočil na 3:2. Série bude pokračovat v pondělí v Praze. Sparta učinila po prohře v minulém utkání několik změn. Do branky poslala Kováře, místo Němečka nastupoval jako sedmý obránce Seppälä a Kousal nahradil Ondřeje Hrabíka.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Viděli jsme výborný zápas. Bylo tam nasazení a všechno, co k play off hokeji patří. Souboje, góly. Výborná divácká kulisa. Myslím si, že jsme divákům a možná i těm u televizních obrazovek připravili báječný sportovní zážitek. Pro nás s trpkým koncem, protože jsme si to nechali vzít v poslední minutě základní hrací doby poté, kdy se nám podařilo ve třetí třetině otočit nepříznivý stav z 1:2 na 3:2. Bohužel jsme o náskok přišli. V prodloužení jsme ještě měli jednu vyloženou šanci, nevyužili jsme a v oslabení jsme byli potrestáni.“

Pavel Gross (Sparta): „Trošku jsme tady ukradli důležitý zápas. V hodně částech utkání to bylo vyrovnané. Myslím si, že tam bylo někdy až příliš moc šancí a otevřený hokej. Zbytečně jsme pustili vedení 2:1, kdy jsme dvakrát otevřeli prostředek. Je to ale dobrý tým. Ví, jak bránit, jak přijít zpátky. Klobouk dolů, jak jsme se vrátili (při hře) bez gólmana. Jsem rád, že se zápas rozhodl v prodloužení a ne na nájezdy.“