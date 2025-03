Bouře rozhořčení, beztrestné seknutí i „vlastní“ faul. Na tribuně zvěd z Pardubic

Prohrávali už 0:2 na zápasy, nevypadalo to s nimi dobře, ale teď? Hokejisté hradeckého Mountfieldu v pátém utkání čtvrtfinále play off extraligy udolali Mladou Boleslav 4:2, zapsali třetí výhru v řadě, sérii otočili na 3:2. Jsou tak krok od postupu do semifinále. Tady jsou zásadní momenty z pátého duelu.