Nechtěl pryč, ale musí. Dříč Boleslavi po šesti letech opouští tým. Víme, kam jde

Hokejistů, jakým je Jan Stránský, si v týmu musíte cenit a považovat. Zvlášť v play off, kdy potřebujete soupeře otrávit, vysávat mu energii srážkami, dohranými souboji i provokacemi. Proto, aby jeho parťáci s o něco větším ofenzivním talentem a minutami navíc měli snazší úlohu. Bývá to role dost často nevděčná, výsledky vaší práce nejsou tolik vidět a na výplatní listině taky nepatříte k nejnáročnějším položkám pro klub. Za hvězdy jsou obvykle jiní hráči a jen zasvěcení dobře vědí, jak moc jsou buldoci Stránského typu užiteční. Ostřílený útočník se ale ve městě automobilů loučí, nebyla nabídnuta nová smlouva. Podle informací iSport.cz už si ovšem našel nové angažmá.

Čtyřiatřicetiletý Stránský patřil v play off k nejdůležitějším a nejspolehlivějším hráčům boleslavského týmu, který v pátek večer padl 0:3 a celkově 3:4 na zápasy s Hradcem Králové. Když se podíváte do jeho statistik a uvidíte výkaz 0+1 v 11 utkáních, řeknete si, co tam ten borec na ledě dělal. Realita je taková, že stylem důrazného a protivného způsobu hokeje byl užitečnější než řada jiných ofenzivních spoluhráčů, ač třeba zapsali 2+3 nebo podobná čísla.

Stránský společně s Filipem Suchým a na centru s Janem Závorou odvedli precizní práci, skoro čítankovou. I soupeři o téhle trojici mimo záznam pochvalně mluvili. Stránský byl jako špalek, neodstavitelný a zarputilý, sám přitom rozdával rány, celou sérii se pošťuchoval s Jakubem Pourem, tenhle minisouboj mimo hlavní proud hry bavil.

Minulý čas je na místě, kapitán ze sezony 2023/24 opouští loď, klub mu neprodloužil smlouvu. „Někdy před měsícem a půl mi bylo oznámeno, že se se mnou nepočítá, postupem času jsem si začal hledat nové angažmá,“ popisuje Stránský.