POLEMIKA: Může Kometa vyřadit Spartu? Naštve ji vs. čistá práce rudých vrahounů

V úterý vypukne třaskavá semifinálová série play off mezi Spartou a Kometou. Pražané ovládli základní část a přerušili dynastii Třince poté, co Oceláře vyřadili ve čtvrtfinále play off. Brno nemůže mít většího rivala než právě sparťany. Má s nimi rovněž 100% bilanci ve vyřazovacích bojích - tři série, tři postupy. Dokážou Moravané nadupaný celek vyřadit znovu? O tom se v polemice dohadují redaktoři deníku Sport a webu iSport Michal Koštuřík a Patrik Czepiec.