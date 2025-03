Ďaloga: Sparta? Vždy extra motivace a největší zápasy. Snad už ho „nevypnou“

Po další ráně do hlavy už je fit a těší se na Spartu, v níž Marek Ďaloga také strávil část své bohaté kariéry. Byl by rád, kdyby ho v semifinálové sérii hokejové extraligy někdo konečně „nevypnul“. Nedávné následky ze soubojů s pardubickým Michalem Houdkem a karlovarským Ondřejem Beránkem mu bohatě stačily. Dohromady ho dala až specialistka v Ostravě. Proto může v play off pokračovat. „Kontakt mi zprostředkoval Kundrc,“ zmínil obránce Tomáše Kundrátka, bývalého spoluhráče z Komety.

Jak se cítíte po otřesu mozku, který vám způsobil pardubický bek Houdek?

„Po tom měsíci, co jsem nehrál, už je to lepší. Bylo těžké rovnou naskočit do play off. Potřebujete si znovu načíst zóny a tak dále. Není to jednoduché. Navíc mě ve druhém zápase zase trefili. (Beránek) Ale nebylo to takové jako v Pardubicích, kde jsem byl úplně vypnutý. Probral jsem se ve dvanácté minutě v šatně a divil jsem se, co tam dělám. Děkuji fyzioterapeutce tady a jedné v Ostravě, které mi pomohly. Dva týdny jsem se trápil.“

Jak jste se dostal k Lence Jůzové do Ostravy?

„Když hrál v Brně Kundrc, stala se mu podobná věc a ona mu pomohla. Tak jsme to chtěli vyzkoušet taky. Kundrc mi to pomohl zařídit. Po tom Beránkově zákroku jsem hned druhý den jel zase do Ostravy. Ta paní mi opravdu pomohla.“

Jaké pocity ve vás vyvolávají oba nebezpečné zákroky?

„Jsem zastánce tvrdé hry, ale musí mít meze. Když člověk nečeká náraz a dostane to přímo na hlavu, hrozí zranění.“

Čeká vás speciální semifinále?

„Sparta je vždy extra motivace, největší zápas pro Brno. Těšíme se na to, jsou to ty nejlepší zápasy. U nás i u nich. Každý se dokáže vybičovat.“

Je letošní Sparta ještě lepší než v předchozích letech?

„Lepší jsme i my. (úsměv) Uvidíme, až to vypukne. Každý tým, který postoupil do semifinále, je kvalitní. Pokud chceme jít dál, budeme tomu muset dát ještě něco víc než v sérii proti Karlovým Varům.“

V čem je tedy Kometa lepší než dřív?

„Mančaft se skládá poslední dva roky. Nepřijde to hned. Tým se buduje a myslím, že to u nás přináší ovoce.“