Tralmaks po podpisu v NHL: Chci si jít za svým snem. Můžou mi pomoct i bitky. Co mu řekl Jágr?

Jeho boj o vítězství v kanadském bodování se zapsal do extraligové historie. Eduards Tralmaks ztrácel před posledním kolem na vedoucího Ondřeje Beránka z Karlových Varů čtyři body, navíc na tom byl hůř střelecky. V Mladé Boleslavi ale předvedl nevídanou show. Z ledu v poslední třetině takřka neslezl, bodoval pětkrát a prvenství v produktivitě doslova ukradl pro sebe. „Kdybych nebyl nejproduktivnější hráč, nedostal bych nabídku z NHL. Aspoň si to myslím,“ tvrdí urostlý útočník po podpisu smlouvy s Red Wings.

V NHL jste si vysloužil dvoucestnou smlouvu na rok. Jak probíhala jednání s Detroitem?

„Po konci sezony se mi ozval Jiří Fischer (jeden z ředitelů sportovního úseku Detroitu), šlo spíš o přátelský pokec. Představil se mi, bavili jsme se asi hodinu o všem možném. Nebylo to ani tolik o NHL a možnosti jít tam hrát. Spíš o tom, odkud jsem, co rád dělám… Jiří mě viděl několikrát v zápase a na konci našeho rozhovoru se mě zeptal na plány pro příští sezonu a na to, jestli pořád chci šanci bojovat o NHL. Vždycky to byl můj sen, takže by bylo těžké říct ne. Rozhodně to ale není tak, že bych byl hned u Red Wings. Budu se muset předvést v tréninkovém kempu a v AHL.“

Nebylo o čem přemýšlet?

„Hodně hráčů by možná řeklo ne, protože už jsou usazení a mají dobré peníze v Evropě. Ale já začal hrát hokej, protože jsem si chtěl zahrát NHL. Nebylo o čem rozmýšlet. Řekl jsem mu, že můj plán je odejít do Varů, ale že bych chtěl šanci, pokud je to možné. Řekl mi, že mě detailně sledoval, že mě Red Wings skautovali a mají velký zájem. Od tohohle rozhovoru se do toho pustil můj agent a asi za dva týdny jsme měli hovor s vedením. Dopadlo to. Je skvělý pocit, že na mě koukali v mých 28 letech a viděli ve mně potenciál, abych to dokázal.“

Co vám řekli k vaší šanci procpat se na soupisku NHL?

„Jiří mi řekl, že