ONLINE: Sparta - Kometa 2:0. Chyba hostů, Kousal zakončil při akci čtyři na dva

První duel třaskavé série ovládla Kometa. Brněnští hokejisté vstoupili do semifinále play off Tipsport extraligy proti Spartě triumfem 3:2, na který jim stačilo pouhopouhých devět střel na branku. Pražský celek touží srovnat krok, nezvládnout oba domácí zápasy by se totiž mohlo rovnat obří komplikaci. Povede se sparťanům sérii vyrovnat, nebo si výběr kouče Kamila Pokorného přiveze na jih Moravy dvoubodový náskok? ONLINE přenos utkání sledujte od 18.30 na iSportu.