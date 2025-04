Řepík: Trenér nechtěl šířit paniku. Jedeme dál, série nebude vůbec jednoduchá

Reparát dopadl pro Spartu úspěšně. Poučila se, zlepšila pár věcí a ovládla druhé semifinále play off extraligy. Po vítězství 3:0 srovnala krok s Kometou (1:1 na zápasy). „Nedali nám to zadarmo. Čekáme, že série nebude vůbec jednoduchá. Jsme rádi, že jsme vyhráli a jedeme dál za vyrovnaného stavu,“ řekl Michal Řepík, který minutu a půl před koncem druhé třetiny dával třetí gól.

Srovnali jste na 1:1. Jak těžké ale bylo nastoupit po duelu, kdy jste prohráli třemi góly z devíti střel?

„Prohráli jsme první zápas, ukázali si některé věci, které jsme chtěli zlepšit. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Těžký soupeř, nedali nám to zadarmo. Čekáme, že série nebude vůbec jednoduchá. Proto jsme rádi, že jedeme do Brna za stavu 1:1.“

Trenéři provedli minimální zásahy do sestavy, až na Davida Němečka. Dodaly vám změny klid, důvěru?

„Trenér určitě nechtěl šířit nějakou paniku. Prohráli jsme jeden zápas a jedeme dál. Věříme v náš tým, který máme silný. Potřebovali jsme zlepšit nějaké detaily a maličkosti, což si myslím, že se nám povedlo.“

Josef Kořenář chytil hned první velkou akci, do které se dostal Jakub Flek. Tím možná i určil ráz zápasu.

„Víme, že máme oba dva gólmany výborné. Pro Kořku to v prvním zápase nebylo vůbec jednoduché. Šlo na něj devět střel, což asi žádný gólman nemá rád. Ještě ve třetí třetině chytil neskutečnou šanci. Víme, co v brankářích máme, a věříme jim.“

Jak byste popsal váš gól na 3:0?

„Hyčmen (Tomáš Hyka) to provedl výborně. Zavezl puk, objel bránu, hodil to na gólmana. Oni mě nezachytili, byl jsem tam úplně sám. Snažil jsem se to dorazit, dát trošku nahoru. Zapadlo to tam.“

Charakter zápasu byl úplně jiný, než toho prvního, co se týká poměru střel, intenzity střelby na obou stranách. Ale zdálo se, že vám to vyhovovalo.

„Nevím, jestli vyhovovalo, ale oni trošku vytáhli forčeking, víc nás napadali než v prvním zápase. Po první třetině jsme si k tomu něco řekli, upravili nějaké malé věci. Povedlo se.“