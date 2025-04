Poulíček o Sedlákově pádu: Nenecháme se mlátit. Pláněk nemohl čekat jinou reakci

Co se člověku v takové chvíli honí hlavou?

„Je důležité zůstat ve hře. Neřekl bych, že to Hradec udělal úmyslně, ale nějakým způsobem se nás snaží vyvést ze hry a připravit o tempo, které jsme měli. Na nás je, abychom si s tím poradili, soustředili se na hru a nenechávali se rozhazovat souboji a zbytečně nepřicházeli o tempo hry zbytečnými vyloučeními a kouskováním hry. Jsme rádi, že jsme to zvládli a ustáli v hlavách.“

Ale muselo být extrémně těžké myslet na hokej, když vidíte kamaráda bezvládně ležet na ledě.

„Těžké to je. Naštěstí, co jsem zaznamenal, mi Lukáš přišel při vědomí, když odjížděl ze hřiště. Mám tušení, že mával rukou. Aspoň malé znamení, že je v pohodě a není to úplně špatné nebo katastrofální. Musíte obrátit zrak, zase se soustředit na hru a pokračovat v zápase. Nic jiného vám nezbývá.“

Velká část střídačky vystartovala po Martinu Pláňkovi, když odcházel do kabin. Museli vás trenéři hodně uklidňovat, abyste zůstali hlavami ve hře?

„Zaprvé trenéři, zadruhé my sami. Vzbudilo to nějaké emoce. My se nenecháme mlátit a postavíme se jeden za druhého. Když jsme viděli, co se stalo, nemohl čekat žádnou jinou reakci, než jaká přišla.“

I bez kapitána jste se semkli. Ukázalo to týmového ducha?

„Jsme tým celou sezonu, o tom nebylo moc debat. Já osobně o to neměl strach. Určitě vám ale takový moment ukáže, že jste schopní se obětovat za druhého. Reakce ukazuje, jak za sebou stojíme a bojujeme spolu.“

V průběhu série už vypadli Lukáš Radil a Jasper Weatherby. Je to tím, jak tvrdě se hraje?

„Je to klasické play off. Spousta hráčů se zraněním hraje, spousta hráčů malé bolístky přechází. Léčí se během série. Získáte spoustu šrámů, spoustu zranění. Je na každém, jak těžké zranění je, jestli s ním bude hrát, nebo ne. Nám se v Hradci úplně nepoštěstilo a zranění byla fatální, takže nám to úplně nepomohlo. Je na nás, abychom hráče nahradili a šířkou kádru mezery zaplnili.“