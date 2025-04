Momenty třetího derby o finále: po uragánu Dynama šel hokej stranou. Černá šňůra beků

Hladké výhře předcházel děsivý moment. Pardubičtí hokejisté sice s poklidem vyhráli 4:0 třetí semifinále play off Tipsport extraligy nad Hradcem Králové, duel by ale dost možná vypadal úplně jinak, kdyby už v 7. minutě hry všechny přítomné v enteria areně nezasáhl hrůzostrašný pád Lukáše Sedláka na hlavu a následné opuštění hřiště na nosítkách. Dynamo na druhou stranu po ztrátě kapitána ke smůle Mountfieldu šlo jen stěží zastavit. V článku webu iSport se podívejte na klíčové okamžiky třetího východočeského derby v probíhajícím play off.