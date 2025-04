Když budete mít štěstí, potkáte ho v lese s detektorem kovu, jak šmejdí po zemi. Kamil Pokorný (57) uniká od hokeje hledáním starých mincí, navštěvuje i sběratelské burzy. Nevěděli jste to? Není divu, širší veřejnost objevuje emotivního trenéra teprve nyní, když dovedl Kometu do finále extraligového play off. „On je těžký cholerik, který je tím člověkem v týmu, který nejvíc nechce prohrát,“ vystihl jeho náturu útočník Martin Dočekal, jeho dlouholetý svěřenec z Třebíče i Brna.