Dynamo ukázalo sílu. Smejkal před finále: Ze všech sálá chuť. Brno? Pár piv asi schytáme

Čelili nedůvěře, mnozí je odepisovali. Pardubičtí hokejisté se však proměnili v bojovníky, navzdory kritice si vysloužili finálovou účast. Tým odvrátil temná období ze základní části. „Mentálně nám krize pomohly,“ neskrýval před startem třaskavé tahanice s Kometou člen elitní formace Dynama Jiří Smejkal (28), který svými výkony v play off symbolizuje celkový progres východočeského klubu. Co čeká od finále? Třeba i pivo za krkem. „V Brně jich asi pár schytáme,“ směje se.

Když bylo Dynamu v základní části nejhůř, posloužil jako hromosvod. Útočníka Smejkala v únorovém rozhovoru pro deník Sport jmenovitě káral pardubický majitel Petr Dědek. „Měl by být hladovější, právě od něj očekávám daleko víc. Musí přidat,“ hlásil vlastník slavné značky. Ostrá slova dopadla na úrodnou půdu, bývalý hráč ottawských Senators začal dřít. „Černá práce dopředu i dozadu,“ popisuje aktuální roli. I díky jeho píli si červenobílí zahrají o pohár.

Jaké natěšení teď v pardubickém týmu panuje?

„Obrovské! Byl to cíl nás všech už před sezonou, nějakým způsobem jsme se do finále dostali, jsme nadšení a vážíme si toho. Po krizích, které jsme měli, nám to chutná o to víc.“

Čím jste dokázali přepnout, že najednou v play off Dynamo jede a válcuje, zatímco předtím se trápilo?

„Výsledkově jsme základní část do Vánoc taky odstartovali dobře, pak začaly krize. Jedna byla i na konci základní části. Nám to ale mentálně pomohlo. Ukazujeme, jakou sílu v play off máme a jak držíme jeden druhého. Vychází to.“

Dokážete recept ještě přiblížit?

„Soustředíme se na sebe. Od začátku play off jdeme zápas od zápasu, děláme věci, které si říkáme, neustále na nich pracujeme. Snažíme se trénovat na sto procent, což se nám daří, chceme stejně pokračovat.“

Existuje chvíle, která ve vás tento pragmatický přístup naplno zažehla?

„Nenajdu jednu. Bylo víc momentů, které nás posouvaly pozitivním i negativním směrem, nakonec si to sedlo. Zatím jsme ale nic nedokázali! Chceme vyhrát titul, o ten nám jde.“

Na druhou stranu už nyní se dá hovořit o tom, že jste skvěle načasovali formu, možná právě i s pomocí prožitých krizí. Spartu podobná nepostihla, v semifinále pak vypadla z rytmu, motor už nenahodila.

„Na tom něco bude. Sparťané základní částí prolétli relativně jednoduše, na konci hráli výborně a neztráceli moc bodů. Je možné, že když pak v semifinále prohráli, nebylo to pro ně psychicky jednoduché tak jako pro nás. V některých obdobích jsme byli na dně, těžko se z toho dostávali. Všechno zlé je pro něco dobré.“

Když už jsme narazili na Spartu, nemrzí vás, že si s ní jako její bývalý hráč nestřihnete velkolepé finále?

„Možná jsem jen postup přál sparťanským klukům, které z týmu znám. Celý rok hráli výborně, ale Brno působilo taky skvěle, bylo to padesát na padesát. Nakonec postoupila Kometa, tak to dopadlo.“

Co od ní čekáte? Sparta Moravany hodně srovnávala s Třincem.

„Hrajou dobře střední pásmo, pospolu, mají velmi rychlé brejky. To je jejich hra, na kterou si musíme dávat pozor. Já jsem úplně Třinec za jeho éry nezažil, nemůžu to porovnávat, ale jak už jsem říkal, Brno hrálo dobře takticky. Nepřehrávalo sice Spartu na puku, ale zvládlo to svoje, bylo nebezpečné, což stačilo.“

Hodně se mluví o brněnské atmosféře, že není pro hostující celek moc příjemná. Může vás ale vůbec překvapit po sérii s rivalem z Hradce Králové?

„Čekal jsem, že to bude s Hradcem ještě víc nevraživé, že po nás půjdou s větší nenávistí. Zvládli jsme to v pohodě. Pamatuji si, že v Brně je to vždycky těžší, je to finále. Pár piv asi schytáme, až tam budeme hrát.“

V Pardubicích se dá také očekávat bouřlivá kulisa, město teď hokejem dýchá.

„Viděl jsem záběry, když jsme hráli venku, kolik bylo v (pardubických) Mlýnech lidí, jak město žije. Držíme všichni zajedno, chceme jeden cíl, který je nejdůležitější.“

O titul bojujete i pro Lukáše Sedláka, Martina Kauta a další marody?

„Samozřejmě Sedlo je Sedlo, ale my jsme tak nastavení, že je vlastně jedno, kdo je na ledě, kdo dá gól. Máme to dobře rozložené, takže každá lajna může rozhodnout. Když nepočítám Červuse (Červenku), který je zatím bodově odskočený, tak každý nějak přispívá, v tom je naše největší síla.“

„Skáčeme tam po hlavách, nikdo nikomu nic nedá zadarmo. Na všech je vidět, že to chtějí, dělají maximum. Máme šestnáct nebo sedmnáct schopných útočníků, k tomu osm beků, když někdo vypadne, je to nepříjemné, ale máme kvalitu v rezervách.“

Což se ostatně ukázalo při přeřazení Jana Mandáta ze čtvrté formace do té vaší, elitní.

„Mandy hraje výborně celé play off. Že šel k nám, bylo super. Odehrál zápasy výborně, popravdě si myslím, že to takový rozdíl (oproti Sedlákovi) nebyl, i tak jsme zůstali celkem produktivní.“

Vaší osobní úlohou je aktuálně i vracet se, odebírat puky a objezdit hřiště za spoluhráče?

„Jasný, je to i černá práce jak dozadu, tak dopředu. A pak abych byl silný v brankovišti. Zatím to celkem vychází.“

Už se na poslední překážku chystáte. Chtělo se vám zpátky do práce?

„Těšil jsem se, až zase uvidím kluky a půjdeme na led. První trénink po třech dnech je těžší, ale mělo to parametry, vypadali jsme velmi dobře. Ze všech sálá chuť jít do zápasu. Myslím, že jsme nějakým způsobem oslavili postup, pak každý z nás na dva tři dny vypnul. Nemysleli jsme tolik na hokej. Teď jsme do toho vlítli, dva dny potrénovali a těšíme se na finále.“

Co brankář Roman Will, drží vzhledem k zářivé fazoně nějaký speciální režim?

„Přijde mi, že režim má podobný jako v základní části, je obrovský profesionál. V každém zápase se soustředí. Ale jo, říkal jsem mu, že vypadá, jako když přepnul do jiného módu. Čiší z něj obrovský klid, který přenáší na ostatní kluky, všichni mu věříme. Když je soupeřova šance, nejsme v takovém stresu, protože víme, v jaké formě Roman je.“

Vy osobně jste strávil volno jak?

„V klidu. Odpočíval jsem, byl jsem si lehce zacvičit, ale nic velkého. Nemyslel jsem na hokej, teda kromě toho, že jsem koukal na nějaké zápasy série Sparta – Brno.“