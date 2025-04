Faktor Pospíšil může rozhodnout finále, doping v Hradci. Nebo v Kolíně?

Vstoupit do diskuse (

Minimálně na šest zápasů se protáhne finálová řežba mezi Pardubicemi a Kometou. Také proto, že brněnský soubor má ve svém středu nespoutaného Kristiána Pospíšila. Zrovna takový typ záškodníka Dynamu schází. Při vrcholu série může slovenský divočák sehrát naprosto zásadní roli, teď je otázkou, nakolik promluví do rozběhnutého děje Ujčíkova disciplinární komise.

A co doping v Hradci v podání Matěje Chalupy? Jaký to může mít dopad na budoucnost klubu? Pod Bílou věží totiž komunikují, že jde de facto o hráče prvoligového Kolína…

V Olomouci zachránili sezonu, ale něco tady nehraje, viz odchod kouče a jednatele Jana Tomajka ze všech pozic v klubu. To nebude jen tak… Je to snad předzvěst něčeho většího, respektive bolestivějšího pro olomoucký klub?

Tohle všechno jsou hlavní témata pro nový Zimák. A je jich víc…

