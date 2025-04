Tyto narozeniny si Kristián Pospíšil vybaví i za deset let. V den, kdy dovršil devětadvacet let života, smetla Kometa ve finále hokejové extraligy Pardubice 7:4 a vyrovnala sérii na 2:2. Slovenský křídelník k tomu přispěl dvěma asistencemi a vzkázal neoblíbenému protihráči Lukáši Sedlákovi: „Nenechám mu žádný prostor, aby mě za sebou necítil. Jdu po něm!“

Stále jste neodpustil Lukáši Sedlákovi faul v prvním zápase finále?

„I kdybych zrovna nebyl na ledě, chci, aby měl pořád v hlavě, že jsem za ním. U mě ten hráč ztratil respekt. Jsme tady, abychom šli příkladem dětem, které se dívají na hokej. Snažím se, aby každý, kdo chce být profi hokejista, tohle nedělal.“

Měl podle vás dostat větší trest?

„Nejsem trenér, ani šéf disciplinárky. To rozhodnutí jsem respektoval. Ale nenechám to jen tak. Jdu po něm.“

Další zápas po jeho zákroku jste kvůli zranění nehrál. Věděl jste, že ještě v play off naskočíte?

„Věděl jsem, že nastoupím. Jen jsem netušil, jak na tom budu a jak budu moct pomoct týmu. Ale za každou cenu jsem bojoval o to, abych teď tady stál před vámi.“

Může se stát, že se vy a Sedlák třeba na konci posledního utkání poperete?

„Nemyslím, že je typ, který by se pral. Já chci pomoct týmu a podle toho se budu chovat.“

Co říkáte na čtyři zásahy Arttua Ilomäkiho, se kterým jste hrál už ve finské Raumě?

„To je chlap, kterého si momentálně extrémně vážím. Přišel k nám z Karlových Varů. Nevím, co přesně se tam stalo, ale nechtěli ho. Já jsem věděl, co dokáže, že nám pomůže v kritických situacích a posune tým dopředu. To dnes ukázal. Má předpoklady, aby dával góly. Spíš mě překvapuje, že jich tolik nestřílel dřív.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Kometa Brno Přihlásit se

Po první třetině to s vámi nevypadalo dobře. Co se stalo v kabině, že jste dokázali za dvaadvacet sekund nastřílet dva góly a otočit skóre?

„Řekli jsme si, že to takto nesmí pokračovat a musíme se probudit. Začali jsme hrát svoji hru. Každý hráč do toho šel s tím, že zvítězíme. Už dlouho jsem nezažil, že bychom s naším stylem vyhráli 7:4. Ale tento tým má na to, aby se dokázal poprat s každou situací. Ukázali jsme týmového ducha, který u nás v kabině je. Nevzdáváme se za žádného stavu.“

Pořád máte dost energie, abyste dotáhli velkou jízdu ke zlaté tečce?

„Nikdo nepotřebuje motivaci. Tohle je poslední týden sezony, ve kterém ze sebe vydáme všechno. Víc než sto procent. Jdeme si pro to! Věříme si. Celou hlavu máme nastavenou na to, že chceme zvítězit.“

Kdy jste začal cítit, že je mužstvo na správné cestě?

„Věřil jsem si hned první den, kdy jsem do Komety přišel.“

Jenže pravidelně vítězíte v play off až letos. Je současný tým lepší než ten v předchozí sezoně?

„Určitě ano.“

Už víte, jestli zůstanete v Brně i v příští sezoně?

„Já? Určitě ano.“