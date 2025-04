POLEMIKA: Kdo uzme titul? Když Dynamo musí, umí vs. Kometa zopakuje Prahu

Pardubice udržely naději na titul po vítězství v Brně, a tak rozhodne sedmý zápas. V úterý se na východě Čech bojuje o nejcennější hokejovou trofej v republice - Masarykův pohár. Pokud se Dynamo správně nastaví, vytěží těžké miliony ze vstupného a stane se mistrem. Kometa už ale v semifinále proti Spartě ukázala, co v ní je. V play off je na ledě soka silnější než doma. Kdo po pětileté dynastii Třince vystoupá na vrchol Tipsport extraligy? O tom se v polemice dohadují redaktoři iSportu Miroslav Horák a Michal Koštuřík.

Miroslav Horák: Pardubice

Před rokem doma pardubičtí hráči padli v sedmé finálové bitvě a dívali se, jak zlato přebírají třinečtí borci. Popáté v řadě. Rok předtím stejnému sokovi podlehli o kolo dřív. Také v posledním duelu a rovněž na stejném místě. Samo sebou, že o gól. Nikdo nenabídne kloudný argument, který by všem oznamoval, že tentokrát to přijde. Jde spíš o to, jak se na úterní řež mentálně připravit.

Jak zní možná rada? Nebát se velkého tlaku, nedívat se do minulosti, jít do poslední možné bitvy s vírou ve vlastní síly. Vzít si to nejlepší z nedělní partie, nedělat žádný střih, ale plynule navázat na šestý zápas v Brně.

Protože v něm Dynamo kralovalo. Samo pro sebe si potvrdilo, že když nevylézá ze systému, dodržuje předem dané pokyny, k tomu přidá obvyklou herní kvalitu podpořenou nefalšovanou bojovností, nemůže prohrát. V neděli Východočeši museli, nebylo zbytí a úkol splnili. Nikoli v suchém triku, ale svým způsobem ano, domácí si přičichli k možnému dramatu sotva na pár desítek sekund. Dynamo v úterý vytěží těžké miliony ze vstupného, pokud si správně nastaví hlavu, pak bude rýžovat i skutečné zlato.

Michal Koštuřík: Kometa

Šestý finálový zápas Brnu nesedl. Totálně. Na mužstvo evidentně dolehl tlak, celé město už se vidělo na zlatých oslavách. Pokorného soubor zodpovědnost neunesl, vystřihl nejhorší výkon v letošním play off. Bojácný, nepřesný, neagresivní, plný chyb. Proč by to mělo být v úterý jinak? Protože teď přehodili Flek a spol. celou titulovou tíhu na Dynamo. To musí. Každý bude čekat, že už to Pardubice dotáhnou, nenechají si ujít jedinečnou šanci.

Jenže znáte Kometu. Na ledě soupeře je ve vyřazovací části silnější než doma. Ve čtvrtfinále proti Karlovým Varům dokázala vyhrát venku dva ze tří zápasů, v semifinále dokonce třikrát vyloupila sparťanskou O2 arenu. A mimochodem, Východočechy v poslední sérii sezony už dokázala dvakrát sejmout v jejich chrámu.

Před sedmou partií v Praze taky Kometě skoro nikdo nevěřil. Triumfovala 3:1 a nyní má před sebou další rozsudkový duel. Nebude (chtít) moc tvořit, nebude vnímat psychický nápor od fanoušků. Když prohraje, stejně ji komeťácká rodina nezavrhne. Tento tým už vyhrál. Ale chce mít oslavy se vším všudy, tedy se zlatem na krku.