Kondelík o Sedlákovi: Jdou po něm i mimo led. Až jsem koukal, kolik toho je

Když přišla řeč na Lukáše Sedláka, v Brně aktuálně nejméně populární osobu planety, útočník Dynama Jáchym Kondelík (25) uznale pokýval hlavou. „Říkal jsem mu, že nevím, jak to zvládá,“ vyjádřil se na adresu svého kapitána, který si od modrobílých fanoušků vyslechne svoje. A nejen v hale. „I cestou na zimák. Do mikrofonu to ani nechci říkat, ale ty věci nejsou hezké,“ vylíčil Kondelík, který s lídrem první formace při výhře 5:1 v Brně sestrojil úvodní gólovou akci.

Byla to trefa, která Pardubicím vypadla z repertoáru. Vzít puk a dorvat ho přes všechny překážky do cíle, cestou třeba rozsekat soupeři nohy. Chtíč Jáchyma Kondelíka po brance v polovině první třetiny šestého finále znamenal, že Lukáš Sedlák mohl slavit. Pardubice první trefou získaly důležitý klid. „Věřím, že jsme se správně nastavili,“ vyhlížel dvoumetrový forvard po srovnání rozhodující partii číslo sedm.

Čím jste dokázali v zápase s nožem na krku přepnout do prakticky bezchybného módu?

„Trošku nám svědčí role, kdy nás lidé podceňují. Bylo to tak v základní části, i když jsme byli první v tabulce. Na konci, když jsme měli šňůru špatných zápasů, ani nikdo nevěřil, že bychom prošli přes první kolo play off.“

A teď jste krok od poháru. Jak to?

„Spousta kluků, co jsou v kabině, si prošlo těžkými zápasy, které jsou psychicky náročné. Zvládli jsme to od začátku do konce velice dobře.“

Hodně vás tentokrát nakopl vybojovaný první gól, kdy jste byl na brankovišti důrazný vy i kolega Sedlák.

„Popravdě jsem ani nepočítal s tím, že Sedlo bude dojíždět. Říkal jsem si, že spíš vystřídá, protože to bylo těsně po konci oslabení. Myslel jsem si, že puk budu muset dotlačit sám, ale Sedlo tam přilítl, narval kotouč i s gólmanem. To je v play off hrozně moc důležité.“

Brankoviště? Je to moje práce - motat se tam

Byl právě na brankoviště velký apel trenérů?

„Myslím si, že asi 95 procent gólů v sérii, které jsme dali, byly kolem brankoviště. Je to i moje práce – furt se tam motat.“

Ještě k Sedlákovi: cítíte, jak po něm jde Kristián Pospíšil i brněnští fanoušci?

„To je play off. Po sérii si všichni podáme ruce, nebude žádná zlá krev. Teď po sobě jdem, ale je dobře, že je finále vyhrocené. Sedlo to výborně zvládá. Celkově to má těžké, spousta lidí po něm jde i mimo led. I když míří na zimák, což jsem poznal, protože jsem šel zrovna s ním. Až jsem koukal, kolik toho na něj je.“

Můžete rozvést, co si vyslechne?

„Do mikrofonu to ani říkat nechci, ale ty věci nejsou hezké. Říkal jsem mu, že nevím, jak to zvládá, klobouk dolů. Odpovídal, že kdyby si z toho měl něco dělat, nehrál by hokej. Určitě to není jednoduché. Něco jsem tedy zaslechl, nechci to ale rozvádět.“

Chápete nenávistné reakce těch, kteří zřejmě Sedlákovi fandili v průběhu zlatého šampionátu v Praze?

„To je rivalita, fanoušci jsou zažraní. Skvělá atmosféra je jak u nás v Pardubicích, tak v Brně. Jsou to parádní zápasy, které vás baví, ať hrajete doma, nebo venku. Vyhrocený a hezký hokej, který lidi musí bavit.“

Vás asi o to víc, že jste dodržovali snad všechny pokyny a vytěžili výhru.

„Výkon, který přesně chceme a chce ho i trenér. Dělali jsme přesně, co jsme v předchozích dvou zápasech nedělali. Když plníme úkoly, je z toho dobrý výsledek.“

Věříte, že stejně zakončíte ročník v zítřejším duelu? Půjde o vše.

„O všechno už nám šlo. V tomto ohledu prakticky stejný zápas. Věřím, že jsme se správně nastavili.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Kometa Brno

Nečekáte žádnou změnu vlivem domácího prostředí?

„Nic to nemění, naopak musíme zůstat u hry, která je efektivní a funguje nám celé play off. Nevím, proč jsme tak nehráli poslední dva zápasy, ale v tom nemá cenu se babrat. Říkali jsme si v kabině, že teď musíme hrát úplně stejně. Nevyhrajete a končí vám sezona. Vyhrajete? Můžete jít slavit. To je skvělý.“

Budete se chystat mentálně?

„Je důležité být v klidu, což není jednoduché, tlak je obrovský. Pokud se ale bojíte udělat chybu, pramení z toho, že chybu opravdu uděláte. Nějaká ve finále bohužel přijde. Takže nebát se hrát, zachovat hlavu a držet se plánu.“

Fyzické síly zbyly?

„Hrajete finále! Můžete se ráno cítit brutálně unavení, ale jen co přijdete na zimák, spadne to.“

Pro sebedůvěru mančaftu je asi důležité, že po dvou neoslnivých výkonech povstal brankář Roman Will. Souhlasíte?

„My jsme ho v tom ale v předchozích zápasech nechali... Měli gólovky, které nechceme. Snažíme se, aby to měl Roman co nejjednodušší. Tentokrát jsme mu moc pomohli. On je pak skvělý v tom, že když je nějaká šance, podrží nás. Od nás i od něj velice dobrý výkon.“