Kdybychom to urvali, hala by asi spadla, řekl Flek. Kapitán Komety je i dál pozitivní

Cítil, že to nebyl den stvořený pro oslavy mistrovského titulu Komety. Byť si to se svými spoluhráči vroucně přál. „Na rovinu si musíme říct, že jsme to nebyli my,“ prohlásil brněnský kapitán Jakub Flek po porážce 1:5 v šestém finále s Pardubicemi. „Ale nikdo se z toho nehroutí,“ ujistil.

Neunesli jste tíhu okamžiku?

„Byl to podobný scénář jako před šestým zápasem se Spartou. Ale nechceme někde chodit se sklopenými hlavami. Na to určitě není prostor. Musíme být furt pozitivně nastavení, mít pozitivní myšlení. Není čas být někde z něčeho zhroucený. Dnešní den končí půlnocí. Rozdáme si to v úterý. Nachystáme se nejlíp, jak můžeme.“

Přišlo vám, že soupeř hru od prvního střídání kontroluje?

„Asi jo. My jsme si nepomohli přesilovkami, dostali jsme v nich blbé góly. Mrzí nás to vůči fanouškům, kteří jsou celé play off úžasní, strašně nás podporují. Za to jim patří obrovské díky. Vytváří domácí peklo, jak se říká. Bohužel jsme jim to teď nevrátili výhrou. Chtěli jsme to doma urvat a ukončit. To byl sen každého z nás. Asi by ta hala spadla. (úsměv) Nedá se svítit, budeme se to snažit odčinit v úterý. Bude to bitva až do konce.“

Můžete využít toho, že jste byli ve stejné situaci už v semifinále se Spartou?

„Jo, může nám hrát trošku do karet, že jsme si tím prošli. Nemusíme se z toho hroutit. Něco si k tomu řekneme, ale asi se v tom nebudeme zbytečně babrat. Víme, že to v sobě máme, umíme to. Neříká se nadarmo, že poslední krok je nejtěžší. Pardubice vyhrály zaslouženě.“

Může vám psychicky pomoct, že jste na konci aspoň jednou skórovali?

„Jo jo, super. Pak jsme to ještě dvakrát zkusili bez gólmana. Šance tam byly, dobré střely. Prostě to nepadlo. Takové zápasy se stanou. Musíme mít dál pozitivní hlavu.“

Co faktor únavy, bude hrát roli?

„Myslím, že unavený se nikdo necítí. Jsme dobití, ale soupeř je na tom úplně stejně. Play off je náročné. Všichni to ale máme v hlavě nastavené tak, že na únavu bude čas potom. Na sedmý zápas se nesmírně těším. Jako jsem se těšil na ten na Spartě.“

Mimochodem, už víte, kolik dnů volna dostanete před srazem reprezentace před MS?

„Netuším. S panem Rulíkem jsem ještě nemluvil. Dává hráčům prostor, aby měli čistou hlavu na to, co se děje v klubu. Když zavolá, milerád se s ním domluvím. Pokud bude o mě zájem, rád přijedu. Teď ale bojujeme za Kometu a máme všichni jeden jediný cíl.“