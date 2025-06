TOP přestupy v extralize: návraty domů i zahraniční esa, ze kterých mohou být lídři

HC Kometa Brno

Obránce

25 let

Předchozí klub: Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)

Statistiky uplynulé sezony: 61 zápasů, 7+22

Podruhé se pokusil probojovat napevno do NHL, podruhé to nevyšlo. Pětadvacetiletý obránce se proto vrací domů do Brna. Z Komety zamířil před lety do zámořské juniorky i později na farmu. V NHL si během čtyř let v nižší soutěži vysloužil dva starty za Toronto. Poté zamířil do Finska, kde zazářil 37 body ve 46 duelech, a odletěl za oceán znovu. Neklaplo to ani v Pittsburghu. Na farmě zaujal 29 body, ale zápasu v jednom dresu s Crosbym se nedočkal. Produktivní vítěz Memoriálu Ivana Hlinky z roku 2016 vytvoří špičkovou obrannou dvojici s vrstevníkem Liborem Zábranským. „Hráli spolu v obraně a plán je takový, že na to navážou i v seniorském hokeji,“ maloval si šéf mistrovské Komety Libor Zábranský starší.