Litvínov řeší budoucnost bez hlavního sponzora. Klub sdělil hráčům varianty

Negativní zpráva z konce června zasáhla všechny, kdo se kolem Vervy točí. Plánovaný odchod klíčového partnera spustil záchrannou iniciativu mezi fanoušky i legendami organizace, vedení začalo obvolávat hráče. Co se však s účastníkem nejvyšší soutěže skutečně stane, zatím nikdo nedokáže určit.

„Klub má nad sebou akcionáře, ti rozhodují o jeho chodu. Představenstvo klubu dělá jen to, co akcionáři schválí a dovolí. My v klubu pracujeme stejně jako předtím,“ popsal aktuální stav Pavel Hynek. „Mluvil jsem s kluky z týmu, vysvětlil jsem jim situaci, co může nastat. Ale nepouštěl bych se do detailů, to mi nepřísluší.“

Důležitý člen managementu si uvědomuje, že Litvínov zapeklitý rébus musí urychleně vyluštit. Aby byl vůbec schopný postavit konkurenceschopný celek a podepisoval akvizice pro ročník 2026/27, je nutné dát hráčům existenční i finanční záruky. Převážná většina smluv se v českém prostředí dojedná do konce kalendářního roku, pak už trh bývá hodně přebraný. Hodiny tikají, navíc dost nahlas.

Hynek nechce hovořit o panice, ale o mezním termínu se přece jen zmínil. „Když to řeknu z mého pohledu, je potřeba mít o budoucnosti jasno na podzim. A připravovat další sezonu,“ pověděl upřímně.

Příprava odstartovala

Nastalá hrozba ještě neovlivní vstup týmu do dalšího ročníku, mužstvo se pod vedením nového kouče Michala Broše v pondělí začalo připravovat na ledě. S výjimkou obránce Kevina Czuczmana, který je ještě v zahraničí, se sešel prakticky kompletní tým s největšími posilami z útoku Axelem Holmströmem a Markusem Hännikäinenem nebo brankářem Pavlem Čajanem.

Se zdravotními problémy nicméně absentovali útočník Ondřej Kaše a bek Michal Moravčík. Druhý jmenovaný by měl s operovaným kolenem chybět minimálně do konce listopadu, už bez berlí sledoval nácvik aspoň zpoza mantinelu. V kabině se téma končícího sponzora tolik neřeší. Všichni čekají na další vývoj bez velkých emocí.

„Nevím, proč by mě to mělo zasáhnout,“ pousmál se trenér Broš. „Mám v hlavě úspěšný rozjezd sezony. Když to řeknu upřímně, neřeším, co bude za dva měsíce, natož v příštím ročníku. Do konce září před sebou máme spoustu práce, dál moje oči nedohlédnou. Ani já, ani hráči nemáme kapacitu cokoliv ovlivnit, zbytečná ztráta energie. Musíme se dole v podpalubí soustředit na to být každý den maximálně připravení.“

Podobně situaci vnímá lídr z ofenzivy Matúš Sukeľ. „Nějaké ohlasy byly, s ostatními jsme se bavili, sledoval jsem ta vyjádření. Jsou ovšem věci, které nemůžeme ovlivnit, už vůbec ne z naší pozice. Musíme se dobře připravit na sezonu, poctivě trénovat, abychom byli co nejlepší. Když to beru ze své pozice, mám v klubu smlouvu na dva roky, a osobně to vůbec neřeším. Čas ukáže, kam se věci vyvinou,“ nadhodil slovenský kapitán.

Sukeľ spadá mezi sedm borců, jejichž kontrakt sahá do roku 2027. V Litvínově doufají, že uzavřené dohody doběhnou k předepsanému termínu. První podmínkou je získat silného partnera.