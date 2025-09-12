Hrachovina zdeptal Kladno, stopl i Barinku. Speciální motivace, řekl útočník
Po sedmigólové smršti v Karlových Varech se vítkovičtí hokejisté tentokrát pořádně natrápili. V jejich duelu s Kladnem se urodila vůbec první bezbranková remíza v sezoně, urputný boj musely rozseknout až nájezdy. Jistého Adamu Brízgalu v nich předčil stoprocentní Dominik Hrachovina. „V krušných chvílích nás podržel. Odchytal skvělý zápas. Jsme spokojeni, že máme dva výborné gólmany,“ pochválil Václav Varaďa i náhradníka Lukáše Klimeše. Těsné nájezdové vítězství rozhodně bral.
Do druhého zápasu sezony vyjeli Rytíři bez své největší ikony. Menšinový majitel klubu Jaromír Jágr stále absentuje z důvodu menších zdravotních problémů, naopak Jakub Konečný s Michalem Houdkem už byli fit.
Třiadvacetiletý Tristen Robins, jenž se Středočechům upsal ve čtvrtek, zažije extraligový debut až později. „Ještě jsme ho neviděli, takže teprve uvidíme, v jakém stavu přijel. V sobotu bude na tréninku. Uvidíme, jestli ho už v neděli nasadíme,“ odkryl kladenský trenér David Čermák.
Ve středu Vítkovice nadělily Karlovým Varům sedm gólů, při domácí premiéře ale brankami šetřily. Padaly jen ostré hity, které dvakrát řádně zacloumaly s Patrikem Zdráhalem. Jenže hokejové koření stále nepřicházelo.
Čermák: Mohli jsme odvézt tři body, ale...
Šedesátiminutovou přetahovanou charakterizovaly defenzivní bloky, tvrdé souboje a jistí brankáři. Vůbec ale nefungovaly přesilovky. Domácí zbabrali pět nabídnutých možností, neprosadili se ani při čtyřminutové početní výhodě v závěru třetí třetiny. Kousek od gólu v prodloužení byl Samuel Kňažko, nastřelil jen tyč.
„Nemůžeme vždycky dávat tři nebo čtyři góly. Samozřejmě bychom si chtěli přesilovkou pomoct, ale tak to mají všechny týmy. Kladno hrálo dobře v obraně i ve čtyřech. Jeho projev byl velmi živý i směrem dopředu. Někdy to napadá, někdy ne,“ líčil Václav Varaďa.
V prodloužení byli nebezpeční i hosté, Ojamäki s Audettem však slibné akce nedotáhli. Obměněné Kladno zatím strádá v koncovce. S Mladou Boleslaví a Vítkovicemi vyslalo dohromady šedesát střel, radovalo se ale jen jednou.
„Myslím si, že jsme si mohli odvézt tři body, ale mohli jsme taky odjet bez bodu. Utkání bylo vyrovnané, chvíli jsme byli lepší my, chvíli Vítkovice. Když čtyři minuty před koncem dostal soupeř přesilovku, za ten bod jsme nakonec rádi. Myslím si, že odtud se moc často vozit nebudou,“ uvedl Čermák.
Velké drama rozlouskla až nájezdová loterie, v níž Brízgalu vykoupali centři Martin Hanzl s Markem Hrivíkem. Na druhé straně naopak neuspěl exvítkovický Marcel Barinka. „Jsou to asi složitější chvilky, ale pořád to je hokej, takže člověk si z toho nic dělat nemůže. Chtěl jsem dát gól co nejvíc, ať se ukážu. Byla to taková speciální motivace, jen se to bohužel nepovedlo,“ pokrčil rameny Barinka.
Čerstvá kladenská posila nastoupila proti Vítkovicím vůbec poprvé v seniorské kategorii. V elitní lajně s Ojamäkim a Audettem nepropadla. „Vždycky je příjemné se vrátit domů. Poznal jsem tady lidi, se kterými jsem byl poslední dva roky. Bylo to příjemné, jen bohužel se špatným koncem. Musíme se podívat na video, něco zlepšit a nakopnout se výhrou,“ měl jasno čtyřiadvacetiletý útočník.
Naproti tomu Vítkovice získaly v úvodních dvou zápasech pět bodů. Podobný polštář se hodí, obzvlášť před venkovními špíly v Litvínově a na Kometě. „Samozřejmě jsem rád, že extra bodík zůstal u nás,“ pokývl Varaďa.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž