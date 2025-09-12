Yetman zasahuje. Kanadský superhrdina: za Vítkovice dal svůj první hattrick mezi profíky
Úvodní zápas, vítězství a hned hattrick. „Můj první mezi profíky. Myslím, že jsem měl dva v juniorce, což není moc. Super,“ culil se Chad Yetman. Kanaďan pomohl Vítkovicím třemi zásahy a asistencí k výhře 7:4 v Karlových Varech. „Prostě to vyšlo, příště se může prosadit někdo jiný. Kus práce odvedli spoluhráči a já zrovna trefil bránu. Nellis si připsal pět bodů, navíc měl narozeniny. Prožil velký večer, mám radost i za něj,“ pravil 25letý útočník.
V minulém ročníku nastřílel za Vítkovice osm branek, což není žádná exploze. Ale zabiják v něm jen dřímal. V zámořské ECHL končil před dvěma lety na 26 gólech, následně ve druhé švédské lize Allsvenskan nasypal 23 branek v 50 zápasech základní části a šest přidal navrch v devíti duelech kvalifikace o postup.
Do nové extraligové sezony vletěl jak superhrdina. Naládováno měl slušně. V Karlových Varech ze sedmi střel třikrát zasáhl. Po utkání dostal na památku puk, který mu hattrick bude připomínat. Myšlenka na jeho zkompletování mu prý probleskla po druhé trefě, když ve 24. minutě zvýšil ránou z kruhu na 5:2 pro hosty.
„Myslím, že to vždycky máte někde v hlavě. Pár kluků na lavičce se o tom taky zmínilo. U mě platí, že jakmile se naskytne příležitost, vypálím. Měl jsem štěstí, že se mi podařilo udeřit třikrát. Co udělám s pukem? Možná ho dám někam do bytu nebo nechám klubu na stadionu. Musím taky zaplatit něco do týmového fondu, což je v pořádku. Udělám to rád,“ povídal Yetman.
V laufu byla celá první lajna Vítkovic. Dohromady nasypala pět gólů ze sedmi. Jednou skóroval Anthony Nellis, který měl celkově 1+4, v přesilovce se prosadil Marek Kalus (1+1). Elitní trojka byla taky u dvou inkasovaných gólů. Na druhou stranu, první karlovarský útok s Ondřejem Beránkem, Jiřím Černochem a Vojtěchem Čihařem dal dvě branky, jenže čtyři dostal.
„Kdykoli jedete na hřiště jiného týmu, a zejména pokud jde o úvodní zápas doma, víte, že na vás zkusí vletět. Zůstali jsme v klidu, a jakmile se naskytla příležitost, pokusili se získat vedení, což se podařilo. Byly tam nějaké chyby, ale bez nich by nepadaly žádné góly. Možná nám v některých případech pomohli a my toho využili. Ale zároveň jsme si věřili a hráli svou hru. Když se jí budeme držet, myslím, že dokážeme být docela efektivní tým,“ pokračoval Yetman.
Varaďa? Je to rozdíl
Rodák z kanadského Ontaria načal ve Vítkovicích druhou sezonu. Během krátké doby zažil už tři hlavní trenéry. Davida Bruka, Vlastimila Wojnara a Václava Varaďu, který mužstvo převzal v polovině ledna. Překopal kádr, mění charakter týmu, roubuje ho na důsledný a účelný styl.
„Je to rozdíl,“ přiznal Yetman. „Sestavil opravdu dobré mužstvo. Všichni se cítíme jako jeho důležitá součást. Umožnil nám, abychom se navzájem líp poznali, a vštípil nám dobrý systém. Důrazně bráníme, chceme být rychlý a silný tým, zejména při bránění. V zápase jsme to předvedli a dočkali se odměny,“ líčil.
Nový ročník extraligy zahájily Vítkovice tam, kde pro ně předchozí sezona skončila. Porážkou 1:2 v pátém utkání předkola, po níž vypadly z play off. Jejich jediný zásah obstaral právě Chad Yetman. Po půl roce odjížděl z lázeňského města s mnohem lepší náladou.
„Celé léto jsem měl z toho posledního zápasu špatný pocit. Šli jsme do pátého duelu, byla to dobrá série. Mohla dopadnout jakkoli. Možná jsme to měli ještě trochu v hlavách, což je přirozené. Na obou stranách se najde dost stejných hráčů. Ale už je to minulost. Je lepší začít sezonu s čistým štítem. Jsme rádi, že máme tři body,“ vracel se Yetman.
Dobrý vstup do soutěže vždycky pomůže. Ale nasázet sedm gólů? Wow! Tolik jich Karlovy Vary dostaly doma naposledy 9. listopadu 2020. kdy padly s Třincem 2:7. „Budou zápasy, kdy bude padat hodně gólů, a tenhle byl jeden z nich. Ale přijdou i takové, které skončí 1:0. Nikdy nevíte. Jako tým jsme odstartovali velice dobře. Našlo by se pár věcí, které chceme vylepšit. Ale jo, byl to dobrý večer. Moc jsme si ho užili a doufám, že takhle budeme pokračovat,“ dodal Chad Yetman.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž