Hradec už štípe, nad Vítkovicemi vyhrál podeváté v řadě. Škorvánek znovu s nulou
Když přijíždí Hradec, v Ostravar aréně svítí červené kontrolky. Vítkovice na východočeského soupeře neumí, nestačily na něj už podeváté za sebou. Mountfield se po hrozivém vstupu do sezony zvedá. Vyhrál podruhé v řadě a znovu navíc s nulou vzadu. Jednou pomohla Stanislavu Škorvánkovi tyč, občas i štěstí, nicméně celkově byl perfektní. „Soupeři v posledních dvou zápasech ani neměli moc střel,“ pokývl devětadvacetiletý brankář po jasné výhře 4:0 v 9. kole extraligy.
Podle statistik jste měl jen deset zákroků. Pamatujete si je všechny?
„No, možná i jo. (směje se) Kluci hráli fakt dobře a soupeř se do zakončení moc nedostával, takže jsem tam jen stál, sem tam se pohnul a vyhráli jsme.“ (usmívá se)
Za čistým kontem jste si šel. Třeba ve druhé třetině, kdy jste koncem hokejky sebral Chadu Yetmanovi branku.
„Trošku jsem to hůř přečetl a už jsem to nestihl. Dal jsem tam hokejku a on mi ji trefil, takže z takové chyby to nakonec dopadlo dobře. Nazval bych to jako štěstí.“
Čím si vysvětlujete, že se Hradci na Vítkovice tak daří? Vítězná šňůra čítá už devět utkání.
„Fu... (usmívá se) Vzpomínám si na zápas, který v minulém roce skončil 9:7. Bylo to asi nejhorší utkání v mé kariéře za muže. Ale sérii s Vítkovicemi jsem já osobně neřešil a myslím si, že stejně to měl i celý tým. První zápasy nám bodově nevyšly a v tabulce jsme na spodku, takže spíš byla důležitá výhra. Řekli jsme si, že body už musíme sbírat, protože když nám soupeři utečou, těžko se to dohání.“
Nastupuje se proti týmu, s nímž se vám tak daří, s větším sebevědomím?
„Možná kluci, kteří tu jsou déle, na to myslí. Ale máme tady i hodně zahraničních hráčů. Já jsem tady druhou sezonu, slyšel jsem o tom, ale moc extra to nevnímám. Za mě je to zápas jako každý jiný.“
Cítíte, že se špatný začátek Hradce začíná obracet?
„Je tam určitě změna. Vrátili se nám nějací hráči, kteří byli zranění. Myslím si, že herní projev nevypadal úplně zle ani předtím, ale teď je to na úplně jiném levelu. Soupeři v posledních dvou zápasech ani neměli moc střel, takže si myslím, že zápasy jsme měli pod kontrolou.“
Podobný vstup do sezony jste řešili i v minulé sezoně a po základní části jste nakonec skončili druzí. Máte v hlavě, že to jde, i když se začátek nepovede?
„Řekli jsme si, že minulý rok to bylo podobné. Byla tam i zranění, která se nám stala přes léto nebo v přípravě, tohle byla taková smůla. Teď, když se nám kluci vracejí, to tým nakoplo. Už je to lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž