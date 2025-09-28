Šlágr v Brně pro Pardubice, Sparta doma opět padla. Třinec vyhrál v prodloužení
Pardubice udolaly ve šlágru devátého kola extraligy Kometu po prodloužení, rozhodující trefu si připsal Sobotka. Liberec po obratu díky dvougólovému představení Pytlíka zvítězil na Spartě, Třinec porazil v nastaveném čase Kladno a Plzeň ve východočeském derby přetlačila Energii po nájezdech.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Plzeň ovládla první západočeské derby
Plzeň porazila Karlovy Vary 3:2 po nájezdech a připsala si třetí domácí výhru po sobě. Hosté sice rychle vedli, ale Indiáni stačili skóre ještě do první přestávky otočit. Po bezbrankové druhé třetině zajistil Energii prodloužení gólem ve 43. minutě Tomáš Redlich. Bod navíc nakonec získali domácí, když díky dvěma proměněným nájezdům Matyáše Filipa ovládli penaltový rozstřel. Na rivala se díky tomu v tabulce bodově dotáhli.
Výborný Kváča s Pytlíkem dovedli Liberec k výhře
Bílí tygři ukončili nelichotivou sérii pěti proher v O2 areně a díky dvěma brankám Jaromíra Pytlíka uspěli v Praze poprvé od roku 2023. Domácí nevyužili výrazné střelecké převahy, ze 42 střel na branku vytěžili jediný Chlapíkův gól z přesilovky. Naopak libereckým stačilo k triumfu 3:1 17 střel na branku. Libeňský celek nezvládl druhé domácí utkání po sobě.
Hradec podeváté v řadě uspěl nad Vítkovicemi
Mountfield po virovém onemocnění a krátké zdravotní pauze zkraje týdne vyhrál i druhé utkání. Po pátečním vítězství 2:0 nad Litvínovem zvítězil v 9. kole 4:0 ve Vítkovicích. Brankář Stanislav Škorvánek podruhé za sebou vychytal čisté konto a už 143 minut nekapituloval. Hosté rozhodli o svém vítězství již v úvodní třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok.
Pardubice v repríze finále vyhrály v Brně
Pardubické Dynamo si připsalo cenný skalp, když po otočce rozhodlo v prodloužení díky exsparťanskému útočníkovi Vladimíru Sobotkovi utkání v Brně. Zkušený centr se trefil v druhém zápase za sebou. Poprvé se v sezoně prosadil obránce Hájek, za domácí skóroval Zbořil. Kometa přes druhou prohru v řadě dál vede tabulku extraligy. Pardubice po výhře 2:1 zůstávají na osmé příčce o skóre za Spartou.
Výhru Třince zajistil v prodloužení Adámek
Oceláři udolali v 9. kole na svém ledě Kladno 3:2 v prodloužení a vyhráli i čtvrtý domácí zápas. Svým druhým gólem v utkání rozhod Marian Adámek, který také asistoval u první trefy zápasu Martina Růžičky. Oceláři promarnili dvoubrankový náskok, o který je připravili členové elitního útoku hostů Tristan Nelson Robins a Daniel Audette. Kladno prohrálo pošesté v řadě a zůstává v tabulce poslední.
Verva doma prohrála čtvrtý z pěti zápasů
Trápení Litvínova na domácím ledě pokračuje. Tentokráte Chemici nestačili i přes slibně rozehraný zápas na České Budějovice, kterým nakonec podlehly 3:6. Domácím nepomohly ani premiérové sezónní kanadské body obránce Czuczmana. Naopak za Jihočechy se dvakrát prosadil bek Pýcha a dvěma asistencemi zápas okořenil útočník Toman. Motor v tabulce dál dotírá na mistrovskou Kometu, naopak Verva se stále krčí na předposlední příčce
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž