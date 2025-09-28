Troufalý Filip spasil Indiány, Lev jezdil jak Orr a porval se: Férová bitka
Zase jednou se ukázalo, jak je důležité mít Filipa. V tomhle případě Matyáše Filipa. Po troufalé kličce strhl vedení na stranu Plzně, v rozstřelu dal stejně drze nájezd poté, co Karlovy Vary neproměnily tři mečboly. A pak zasadil rozhodující úder. Ve West Derby tak zajistil Škodovce dvoubodové vítězství 3:2 v 9. kole extraligy. „Těžký zápas. Jak jdou utkání za sebou, únava taky hraje roli, vždycky to není podle představ. Dva body určitě bereme,“ řekl hrdina Indiánů.
Bitva na západní frontě měla grády. Po delší době šlo ve vzájemném duelu taky o souboj týmů z popředí tabulky. Zápas byl vyhecovaný možná víc než obvykle, ve třetí třetině došlo i na bitku. Jakub Lev a Jan Šír zápolili pár minut, padlo několik ran. Vítězná Plzeň se bodově dotáhla právě na Energii.
„Před zápasem jsme si řekli, že chceme víc chránit gólmana. Nick (Malík) pokryl dorážku, nastala tahačka, Honza Šír mi řekl, jestli do toho půjdeme. Proč ne, kdybych odmítl, nebylo by to dobře. Hráli jsme dobrý zápas, mohlo to trošku nakopnout tým. Férová bitka, jak má být,“ vracel se Lev, jehož jméno zase burácelo z nadšených tribun. A ne jednou. Když se při oslabení zmocnil kotouče a jezdil s ním po celém hřišti, dokud neskončilo, byl jak legendární Bobby Orr.
Karlovy Vary byly před zápasem třetí, Plzeň taky vstoupila do sezony v pohodě. Od začátku měla tlak, a přestože v oslabení inkasovala, dokázala skóre otočit. O vyrovnání se postaral Matyáš Filip. Drzou kličkou vytáhl karlovarského Frodla do strany a zpoza brankové čáry puk rychle stáhl zpátky.
Překvapení i oční kontakt
„Vyplynulo to ze situace. Málokdy zachovám v takové situaci chladnou hlavu. Sám jsem byl překvapený, že to vyšlo. Od začátku jsem věděl, že mi to Keba (Jakub Jeřábek) hodí. Měli jsme oční kontakt, čekal jsem, kdy mi to cvakne na hokejku. Pak jsem přemýšlel, co můžu udělat. Kouknul jsem na gólmana, před bránou stál obránce, jiná možnost nebyla. Zůstalo tam dost místa, abych zasunul,“ povídal Filip.
Vyrovnání na 2:2 dostala Energie darem. Malík umí s pukem skvěle, jednou mu rozehrávka nevyšla. Namazal Tomáši Redlichovi. „Trošku mě překvapilo, když mi puk přistál na hokejce. Spíš jsem se chystal, že ho budu chytat někde nahoře, už jsem si připravoval ruku a v tu ránu přijel po ledě. Nechtěl jsem to tam hlavně hodit zbrkle, abych nepřestřelil, nechtěl jsem mířit nahoru. Ve finále to nebylo zase tak jednoduché,“ líčil karlovarský útočník.
V prodloužení se Plzeň dvě a půl minuty nedostala k puku. Ale jakmile se ho zmocnila, mohla v závěru nastavení rozhodnout. Nestalo se. V nájezdech uspěl Ondřej Beránek, plzeňští Lev a Holešinský trefili tyčku, poté i hostující Nick Jones. Hráči Energie nedali tři mečboly. V páté sérii proměnil Filip kličkou do forhendu, v osmé spasil Plzeň přímou střelou. „Byl jsem nervózní, ale dopředu jsem věděl, co chci,“ přiznal. Po příchodu z Kladna to byly jeho první trefy za Plzeň v extralize. „Byl bych raději, kdyby to přišlo dřív. Ale jsem rád, že to tam vůbec padlo, a doufám, že to bude pokračovat dál,“ přál si.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž