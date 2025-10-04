Předplatné

Repete sparťanské bídy i proti Hradci, loví se Augusta. Diváci to ještě snášejí…

Video placeholder
První dojem: Repete sparťanské bídy i proti Hradci, loví se Augusta. Diváci to ještě snášejí… • Zdroj: isport.cz
Sparťané s hlavami dole po třetí domácí porážce v řadě
Se skleslými hlavami opouští mužstvo Sparty střídačku
Trenér Pavel Gross na střídačce Sparty
Hradečtí hokejisté oslavují vítězství na Spartě
Kapitán Sparty Filip Chlapík těžce kouše další prohru svého týmu
Hokejová Sparta pod vedením kouče Pavla Grosse se dál souží
16
Fotogalerie
mir
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Tristní výsledky hokejové Sparty v nejvyšší soutěži a zejména na domácím území mají své pokračování. Po páteční porážce s hradeckým Mountfieldem Pražané evidují z posledních čtyř vystoupení v O2 aréně bilanci čtyř porážek se skóre 2:9! Na iSportu přinášíme První dojem redaktora Patrika Czepiece po duelu s Východočechy a nadhazujeme otázku, jak to bude s budoucností trenérského štábu Pavla Grosse. Podle informací deníku Sport a webu iSport má totiž být ve hře angažování kouče reprezentační dvacítky Patrika Augusty.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Brno11602331:3020
5Pardubice11520434:2419
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta11410627:2414
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield10310622:2711
13Kladno11112720:347
14Litvínov10201716:327
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů