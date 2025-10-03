Derby jako reklama na hokej. Špatný začátek? Byli jsme přikáknutí, líčil Varaďa po obratu
Takový zápas se musel líbit. Vítkovice přečkaly hrozivý nástup, ve třetí třetině dotáhly dvougólové manko a utkání 11. kola hokejové Tipsport extraligy nakonec přetočily do cenných a trochu i senzačních bodů. Mohly mít i tři, šance na to měly, jenže i domácí Třinec byl extrémně nebezpečný. „Myslím si, že jsme i po špatném vstupu odehráli velmi slušný zápas. Je těžko odsud odvézt body, nám se to ale podařilo. Jsme za to rádi,“ těšilo kouče Václava Varaďu po výhře 5:4 po nájezdech.
Dosud byli ve Werk Areně neomylní. Před regionálním derby s Vítkovicemi sekli třinečtí Oceláři doma Olomouc, Liberec i Kometu, v prodloužení pak zdolali Kladno a Plzeň. Šedesát minut nerozhodlo ani tentokrát, pro změnu však byli šťastnější hosté.
Přitom úvodní minuty měli skutečně mizerné. V čase 3:48 ztráceli už dvě branky a do toho jim navíc zazvonilo v uších po Nedomlelově ráně do tyče. Václav Varaďa si následně zažádal o oddechový čas. K nalomenému mužstvu se sklonil a důrazně mu promlouval do duše.
„Kluci byli trošku přikáknutí a malinko se hledali. Bylo to 0:2, domácí nás po pěti minutách nepustili možná ani z pásma a ještě jsme jim oba góly darovali. To se ale stává, kluci se z toho musí ponaučit,“ měl jasno vítkovický trenér. „Potřebovali jsme nějaký impuls, trochu se probrat a začít hrát naplno. Začátek nám nevyšel, ale snad to v dalším zápase bude lepší,“ líčil Marek Hrivík.
Ridera se probrala už v první třetině, po níž svůj zlepšený výkon ještě vyšponovala. „Semkli jsme se, věděli jsme, že musíme pevněji chytit hokejky a začít makat. Povedlo se nám to, ale je to i zásluha Hráška (Dominika Hrachoviny), který nás v brance zase podržel,“ liboval si kapitán Hrivík.
Ale pěkně popořadě. Vítkovické snížení na 1:2 obstaral Anthony Nellis, kanadský přízrak zapsal už jedenáctý bod v sezoně. Vyrovnání přinesl Martin Hanzl z přesilovky, jenže Oceláři se pak zakousli a znovu uzmuli dvoubrankové vedení. Vypadalo to, že je hotovo. Jenže zdání občas klame.
Překvapivější nájezdníci i majitel v kabině
Vítkovice zvedly hlavu díky Hrivíkově důrazu před bránou a Abdulově překvapivé střele. Vyhecovaný zápas mezitím gradoval na ledě i na tribunách. „Je to derby, všichni chtějí urvat výsledek na svou stranu. Myslím si, že to byl kvalitní a vyrovnaný zápas. Divákům se to muselo líbit,“ souhlasil kouč Třince Zdeněk Moták.
Biják se mohl naklonit k oběma stranám, šance na to byly. Nakonec se rozhodovalo v nájezdech, ve kterých zazářil Hrivík. Slovenský útočník přelstil Kacetla ve třetí a šesté sérii. Jednou vytáhl i parádní bekhendový blafák. „Věděl jsem, že jejich gólman je velmi dobrý, tak jsem chtěl vyzkoušet něco jiného. Snažil jsem se ho nějak překvapit a vyšlo to,“ oddechl si čtyřiatřicetiletý centr.
Vítkovický trenérský štáb sáhl v nájezdech také po daleko překvapivějších jménech. Kromě Hrivíka a Hanzla dostali šanci Jan Bambula, Vojtěch Lednický a obránce Samuel Kňažko. „Rozhodoval jsem se podle utkání. Samozřejmě jsem viděl, že Honza Bambula nám trošku říznul do tepny, ale cítil jsem to tak, že kdy jindy mu dát prostor a dostat ho zpátky,“ narážel Varaďa na chybu při čtvrtém inkasovaném gólu.
„Kromě té chyby, která mohla být rozhodující, Honza odehrál velmi slušný zápas. Na ostatní střelce se trenérský štáb domácích nemohl připravit. Vojta Lednický, Honza Bambula a Samuel Kňažko jsou kluci, u kterých jsme cítili, že by branky mohli dát. Nakonec to vzal na sebe Marek a vyhrál nám zápas,“ těšilo Varaďu.
Podobně vybojované vítězství Vítkovice po dvou porážkách v řadě potřebovaly. Mužstvo přišel po obratu podpořit do kabiny i majitel Aleš Pavlík. „Ukázal se charakter týmu, protože dvakrát jsme byli dole a měli jsme tam i těžká oslabení. Jsme rádi za body,“ doplnil Hrivík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž