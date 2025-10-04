Kam až sahají Najmanovi a Augustovi? Klan obsadil Olomouc na ledě i na tribuně
Hokejová obdoba Hujerových na třídním srazu byla k vidění v pátek na zimáku v Olomouci. Do centra Hané na páteční extraligový duel s Libercem mohly dvě známé famílie vypravit menší autobus. Šlo o ojedinělou událost pro rodinu Najmanových i Augustových. V hanáckém dresu nastoupil útočník Ondřej Najman (27), proti němu v libereckém trikotu bratr Adam (24) a na ploše čárový rozhodčí Patrik Augusta. Tři bratranci. A na tribuně Patrik Augusta starší coby kouč reprezentační dvacítky. Plus nejbližší příbuzní a další…
Nebývá zvykem, aby se protihráči fotili společně před mistrovským zápasem, ale tady nešlo jinak. Bratři Najmanové souhlasili s pózováním v neobvyklém čase, protože takhle všichni pohromadě už se možná nikdy nesejdou. A tak se s „pruhovaným“ bratrancem Augustou cvakli ještě před duelem, který vyhráli Severočeši 1:0. „Jsme rádi, že nás vyfotili, je to rarita,“ líčil Adam Najman. „Hlavně jsme rádi, že všichni tři děláme hokej na nejvyšší úrovni v Česku,“ těší jej.
Před vzájemnou bitvou měli i dost jiné práce než klasické soustředění na výkon. „S bráchou jsme sháněli hrozně moc lístků, protože přijelo hodně lidí z Jihlavy, navíc nás pískal bratránek, v tom to bylo právě speciální. Patrik už mě jednou pískal proti Spartě, teď poprvé nás oba. Každý z nás sehnal devět lístků, takže osmnáct dohromady. Je super, že máme takovou rodinu a známé,“ popsal mladší Najman.
Logicky došlo i na sázku mezi bratry. Jak zněla? Kdo vyhraje víc vzájemných vhazování, ten se dočká pozvání na večeři. „S bráchou si vypisujeme sázky na bule a teď jsem ji vyhrál, tak jsem rád,“ potěšil Adama vedle tří bodů další benefit. „Pokaždé, když jsme šli na buly, tak jsem bratránkovi říkal, ať mi to hodí, ale on je férový, takže to házel tak, jak se to dělat má,“ pokračoval liberecký útočník.
„Teď je otázka, kdy si tu večeři dáme, protože to od sebe máme daleko. Jak ho znám, on mi to určitě připomene,“ zavtipkoval Ondřej Najman.
Zatímco Adam má na sezonním kontě dva góly, jeho sourozenec nulu. Takže o témata vzájemných diskuzí je postaráno. „My jsme oba stejní, takže to, co poradíme jeden druhému, sami nedodržujeme,“ usmál se mladší Adam. „Poradit umíme, ale pak se tím neřídíme…“
Bývalý sparťanský útočník Ondřej Najman věří, že střelecký pech co nejrychleji prolomí. „Mám to v hlavě, už je to deset zápasů. Přišel jsem do Olomouce pomoci s produktivitou, sám sebe nastartovat. Ale neděje se to. Snažím se každý den na sobě pracovat, jít tomu naproti, aby se to otočilo. Ale zatím to nepřichází. Snažím se to z hlavy vytěsnit, aby to nebylo ještě horší,“ dává najevo, že bojuje usilovně.
Druhá věc je, že Najman patřil už na Spartě mezi defenzivně laděné forvardy a ono není snadné se během pár měsíců přeškolit na obávaného zabijáka. Pozitivní je, že kolem sebe nekope a jde na to správně – pracuje poctivě při obranných úkolech. „Snažím se tu být víc ofenzivní než na Spartě, musím se do toho sám tlačit, protože občas jsem v té defenzivě zaseklý. Z toho možná plyne i ta produktivita,“ říká majitel dvou gólových asistencí a střely do tyčky v pátečním duelu s Libercem.
Kdy přijde prolomení bariéry a kdy dojde na večeři?