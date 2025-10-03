Zmar Sparty: třetí prohra v řadě, podruhé bez gólu. Kladno obralo mistra, Motor dál v čele
Hokejisté Sparty v 11. kole Tipsport extraligy prohráli 0:2 s Hradcem Králové a připsali si doma třetí porážku v řadě, podruhé za sebou navíc bez vstřeleného gólu. Séri proher naopak ukončilo Kladno, které vyhrálo 4:3 po nájezdech v Brně. České Budějovice se po výhře 4:3 v Mladé Boleslavi dál drží na čele tabulky. Vítkovice v divokém derby na ledě Třince vyhrály 5:4 po nájezdech poté, co dvakrát prohrávaly o dva góly. Pardubice vyhrály 3:0 v Karlových Varech.
Sparta - Mountfield HK 0:2
Hokejisté Sparty podlehli Hradci Králové 0:2, počtvrté za sebou před svými diváky nedosáhli na body a už 177 minut neskórovali. Východočeši napravili úterní domácí porážku s Olomoucí (0:1) a uspěli potřetí z posledních čtyř utkání. Branky hostů dali ve druhé třetině Markus Nenonen a Alex Tamáši. Gólman Stanislav Škorvánek vychytal třetí čisté konto v sezoně, všechny uhájil v uplynulých čtyřech duelech.
Třinec - Vítkovice 4:5sn
Ostravský celek prohrával 0:2 už v čase 3:48 a ještě ve 47. minutě 2:4. Rozhodl v šesté sérii kapitán Marek Hrivík, který skóroval v rozstřelu dvakrát a jednou i v základní hrací době. Ocelářům nestačily dva góly Ondřeje Kovařčíka a na šestý pokus poprvé v sezoně doma prohráli.
Mladá Boleslav - České Budějovice 3:4
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3, připsali si čtvrtý tříbodový zisk za sebou a i po 11. kole tak vedou extraligu. Jihočeši zároveň i díky dvěma gólům Jana Ordoše ovládli pátý zápas na ledě Bruslařů v řadě. Středočeši v probíhající sezoně prohráli čtvrté z pěti utkání, k úspěchu jim nepomohly ani dvě branky Tomáše Fořta.
Litvínov - Plzeň 1:2
Hokejisté Plzně otočili díky gólům v první a poslední minutě třetí třetiny zápas v Litvínově na 2:1 a připsali si už čtvrtou výhru v řadě. O vítěznou trefu se postaral útočník Lukáš Strnad. Zato Severočeši utrpěli už čtvrtou porážku za sebou.
Olomouc - Liberec 0:1
O jediný gól zápasu se už ve druhé minutě postaral Martin Faško-Rudáš. Brankář Bílých Tygrů Petr Hamalčík pokryl všech 29 olomouckých střel a připsal si premiérové čisté konto v nejvyšší soutěži. Liberec vyhrál třetí z posledních čtyř utkání a v tabulce se posunul na sedmé místo právě před Hanáky. Ti nebodovali po čtyřech duelech a jsou devátí.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž