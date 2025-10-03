Předplatné

Zmar Sparty: třetí prohra v řadě, podruhé bez gólu. Kladno obralo mistra, Motor dál v čele

Hokejová Sparta pod vedením kouče Pavla Grosse se dál soužíZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty v 11. kole Tipsport extraligy prohráli 0:2 s Hradcem Králové a připsali si doma třetí porážku v řadě, podruhé za sebou navíc bez vstřeleného gólu. Séri proher naopak ukončilo Kladno, které vyhrálo 4:3 po nájezdech v Brně.  České Budějovice se po výhře 4:3 v Mladé Boleslavi dál drží na čele tabulky. Vítkovice v divokém derby na ledě Třince vyhrály 5:4 po nájezdech poté, co dvakrát prohrávaly o dva góly. Pardubice vyhrály 3:0 v Karlových Varech.

Sparta - Mountfield HK 0:2

Hokejisté Sparty podlehli Hradci Králové 0:2, počtvrté za sebou před svými diváky nedosáhli na body a už 177 minut neskórovali. Východočeši napravili úterní domácí porážku s Olomoucí (0:1) a uspěli potřetí z posledních čtyř utkání. Branky hostů dali ve druhé třetině Markus Nenonen a Alex Tamáši. Gólman Stanislav Škorvánek vychytal třetí čisté konto v sezoně, všechny uhájil v uplynulých čtyřech duelech.

Třinec - Vítkovice 4:5sn

Ostravský celek prohrával 0:2 už v čase 3:48 a ještě ve 47. minutě 2:4. Rozhodl v šesté sérii kapitán Marek Hrivík, který skóroval v rozstřelu dvakrát a jednou i v základní hrací době. Ocelářům nestačily dva góly Ondřeje Kovařčíka a na šestý pokus poprvé v sezoně doma prohráli.

Mladá Boleslav - České Budějovice 3:4

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3, připsali si čtvrtý tříbodový zisk za sebou a i po 11. kole tak vedou extraligu. Jihočeši zároveň i díky dvěma gólům Jana Ordoše ovládli pátý zápas na ledě Bruslařů v řadě. Středočeši v probíhající sezoně prohráli čtvrté z pěti utkání, k úspěchu jim nepomohly ani dvě branky Tomáše Fořta.

Litvínov - Plzeň 1:2

Hokejisté Plzně otočili díky gólům v první a poslední minutě třetí třetiny zápas v Litvínově na 2:1 a připsali si už čtvrtou výhru v řadě. O vítěznou trefu se postaral útočník Lukáš Strnad. Zato Severočeši utrpěli už čtvrtou porážku za sebou.

Olomouc - Liberec 0:1

O jediný gól zápasu se už ve druhé minutě postaral Martin Faško-Rudáš. Brankář Bílých Tygrů Petr Hamalčík pokryl všech 29 olomouckých střel a připsal si premiérové čisté konto v nejvyšší soutěži. Liberec vyhrál třetí z posledních čtyř utkání a v tabulce se posunul na sedmé místo právě před Hanáky. Ti nebodovali po čtyřech duelech a jsou devátí.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Brno11602331:3020
5Pardubice11520434:2419
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta11410627:2414
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield10310622:2711
13Kladno11112720:347
14Litvínov10201716:327
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

