Hrdina derby Pour: Klíma nás bitkou povzbudil. Proč se s ním neradoval z gólu?
Vzal to na sebe, pláchl k pardubické brance a přesným zakončením rozdivočil plnou hradeckou arénu. Jakub Pour v končící druhé minutě prodloužení rozsekl výživné derby s Pardubicemi a do kabiny napěchoval bonusový bod. „Takových zápasů v Česku moc není,“ pochvaloval si hradecký střelec.
Vypadá to tady na totální euforii, sedí to?
„Je to krásné. Všichni jsme si to užili, atmosféra byla neskutečná. Věřím, že tohle vítězství nás nakopne do další části sezony. Prohrávali jsme, ale jenom o jeden gól, to v hokeji moc neznamená. Myslím, že jsme si za vítězstvím šli, bojovali jsme každé střídání a zasloužili si výhru.“
Pardubická obrana byla dlouho neprostupná, až v 53. minutě jste ji překonali. Museli jste hodně přemýšlet, čím ji překvapit?
„Pořád jsme se snažili hrát náš aktivní hokej a dávat puky našim bekům, aby je stříleli do branky a my něco dorazili. Anebo to udělat jako Ráďa Pavlík, který to před prvním gólem krásně vytáhl, Kevin tam nalevo vyplaval sám a trefil to. Snažili jsme se jít si za svým každé střídání a jsme moc rádi, že jsme si pro to došli.“
Vypadalo to, že jediný Klíma zprvu tušil, že Tomáše Vomáčku překonal, protože se sám radoval, vy jste chtěli hrát dál a až postupně se k němu přidávali…
„Já bych řekl, že nevěděl nikdo, jen Kevin si byl stoprocentně jistý gólem. Mně osobně i z videa přišlo, že to bylo břevno… (usmívá se) Zaplaťpánbůh, že ne.“
To byl první velký euforický moment, vy jste přidal další v prodloužení. Jak jste u finální akce přemýšlel?
„Věděl jsem, že jedeme s Mudrou (Dávidem Mudrákem) dva na jednoho, ale hned za sebou jsem měl jednoho beka, takže mi bylo jasné, že nebudu nahrávat, snažil jsem se natlačit před bránu a vystřelit pod vyrážečku, což nakonec krásně vyšlo, takže super.“
Nakolik váš tým Kevin Klíma nahecoval bitkou s Tomášem Dvořákem ve druhé třetině?
„Stoprocentně nás tím povzbudil a nakopl i naše fanoušky. Atmosféra byl rázem elektrizující a hodně nám to pomohlo. K derby patří i bitka, hrálo se tvrdě vzájemně. Čím víc se to bude řezat a dohrávat, nebo dojde i k bitkám, o to je derby lepší a celkově je hezčí hokej. Přišla prakticky plná hala, fanoušci vás ženou, jakmile Kevin vyhrál bitku, nebylo slyšet vlastního slova. Strašně jsme si to užili.“
Co říkáte Klímově odvaze, když se pustil do pěstní šarvátky s více než o dvacet kilogramů těžším a výrazně vyšším soupeřem?
„Kevin právě takový je. On je sice menší než jejich beci, ale zároveň je extrémně silný. Já mu v té bitce docela věřil.“
Viděli jsme v derby Hradec, který může hrát znovu špičku tabulky?
„Nechci nic takového říkat, ale přesně takhle se chceme prezentovat. Na co to bude stačit, teprve uvidíme. Každopádně jsme ukázali, že máme sílu.“
V pátek jste v rychlosti otočili duel v Mladé Boleslavi pro sebe, v neděli zase. Co se změnilo oproti vlažnému začátku?
„Máme stoprocentně lepší pohyb než na začátku. Je vidět, že nám jedou nohy. Díky tomu dokážeme líp hrát náš hokej a soupeře zvládneme přehrávat. Taky proto jsme to s Pardubicemi dotáhli do vítězného konce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž