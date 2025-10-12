Pardubice nezvládly derby, Sparta zastavila sérii porážek. Flek řádil (3+2), Třinec v čele
Konečně se dočkali. Hokejisté Sparty po pěti porážkách v řadě ve 14. kole extraligy vyhráli na domácím ledě proti Českým Budějovicím a uspěli poprvé pod novým trenérem Jaroslavem Nedvědem. Hradec Králové v derby udolal Pardubice, Kladno po třech vítězstvích padlo a Jakub Flek pěti body (3+2) zařídil vítězství Komety.
Sparta - České Budějovice 4:2
Sparta zdolala České Budějovice 4:2 a na druhý pokus poprvé uspěla pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem, který ve středu nahradil odvolaného Pavla Grosse. Celkově Pražané ukončili v domácí nejvyšší soutěži sérii pěti porážek a před vlastním publikem se radovali také po pěti prohrách v řadě. Dvěma góly k tomu přispěl Michael Špaček. Motor na ledě Sparty neuspěl už pojedenácté za sebou.
Hradec Králové - Pardubice 2:1p.
Litvínov - Kometa Brno 2:5
Olomouc - Třinec 3:5
Mladá Boleslav - Kladno 2:1sn.
Vítkovice - Karlovy Vary 3:0
Plzeň - Liberec 0:1
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž