Pardubice nezvládly derby, Sparta zastavila sérii porážek. Flek řádil (3+2), Třinec v čele

iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Konečně se dočkali. Hokejisté Sparty po pěti porážkách v řadě ve 14. kole extraligy vyhráli na domácím ledě proti Českým Budějovicím a uspěli poprvé pod novým trenérem Jaroslavem Nedvědem. Hradec Králové v derby udolal Pardubice, Kladno po třech vítězstvích padlo a Jakub Flek pěti body (3+2) zařídil vítězství Komety.

Sparta - České Budějovice 4:2

Sparta zdolala České Budějovice 4:2 a na druhý pokus poprvé uspěla pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem, který ve středu nahradil odvolaného Pavla Grosse. Celkově Pražané ukončili v domácí nejvyšší soutěži sérii pěti porážek a před vlastním publikem se radovali také po pěti prohrách v řadě. Dvěma góly k tomu přispěl Michael Špaček. Motor na ledě Sparty neuspěl už pojedenácté za sebou.

Hradec Králové - Pardubice 2:1p.

Podrobnosti připravujeme.

Litvínov - Kometa Brno 2:5

Podrobnosti připravujeme.

Olomouc - Třinec 3:5

Podrobnosti připravujeme.

Mladá Boleslav - Kladno 2:1sn.

Podrobnosti připravujeme.

Vítkovice - Karlovy Vary 3:0

Podrobnosti připravujeme.

Plzeň - Liberec 0:1

Podrobnosti připravujeme.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

42
30
01
25
35
21
21

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Plzeň13712328:2225
5Pardubice14621544:3323
6Vítkovice13531437:3322
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov132011020:437
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

